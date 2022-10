"La radio, c'est la plus belle école" : Jacques Legros raconte ses débuts à Radio France Vaucluse

Il est aujourd'hui l'un des visages de l'information à la télévision, mais il a commencé sa carrière à la radio, à Avignon ! Le journaliste Jacques Legros, présentateur du journal de TF1 depuis 25 ans, publie ce mercredi 5 octobre le livre "Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias" (éditions du Rocher) dans lequel il raconte sa carrière, et ses débuts à France Bleu Vaucluse, qui s'appelait à l'époque Radio France Vaucluse.

"Il y a 40 ans, les studios étaient place de la Pignotte et je faisais la matinale, raconte Jacques Legros, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin. On s'est tous jetés à l'eau, à 5 h du matin, en se disant une chose : 'maintenant que c'est parti, ça ne s'arrêtera plus'."

Quarante ans plus tard, Jacques Legros retient avant tout "la proximité" de ses débuts de carrière à Avignon. "C'est formidable une radio, un média de proximité où on se sent tout proche de ses auditeurs, où on leur parle en direct, raconte Jacques Legros. J'ai appris ça et ça ne m'a jamais quitté".

RÉÉCOUTEZ - Jacques Legros, invité de France Bleu Vaucluse. Copier

Jacques Legros à ses débuts à Avignon, dans l'équipe de Radio France Vaucluse en 1992.