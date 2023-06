La rédaction de Sud Ouest en grève après l'annonce d'un plan d'économies

C'est une grève historique au journal Sud Ouest . La moitié des 230 journalistes du groupe a cessé le travail tout l'après-midi ce mardi 20 juin. Il est donc "très probable" que le journal de demain, mercredi 21 juin, ne paraisse pas, selon les délégués syndicaux interrogés. La grève a été votée par 90 % des salariés qui s'étaient réunis en assemblée générale. Ils s'opposent au plan d'économies annoncé le 15 juin par la direction.

Pour faire face à ses difficultés économiques, le groupe Sapeso (Presse et édition du Sud Ouest) prévoit de diminuer la masse salariale. Cela signifie que des journalistes en contrats à durée déterminée (CDD) ne seront pas renouvelés, selon des élus du Syndicat national des journalistes (SNJ). Ces derniers déplorent que les "plus précaires soient toujours touchés" et craignent que les "journalistes titulaires ne soient plus remplacés" lors de leurs congés.

Hausse du prix, baisse du nombre de pages

Les journalistes en grève s'opposent aussi à la "hausse du prix du journal pour une diminution de la pagination". L'édition papier augmentera de dix centimes, pour passer de 1€40 à 1€50, le 1er juillet prochain. Une "stratégie qui pourrait nous conduire droit dans le mur", dénoncent les représentants du SNJ. Dans un communiqué, un collectif de journalistes grévistes demande que l'information soit "au cœur de la stratégie du groupe", ce qu'il n'a "pas vu jusqu'à présent".

Les élus syndicaux seront reçus par Nicolas Sterckx, le directeur général du groupe Sud Ouest, demain, mercredi 21 juin, à 11h. La suite donnée à ce mouvement de grève sera décidée à l'issue de cette réunion.