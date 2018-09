Une petite nouvelle sur vos postes de télévision. A partir de ce mardi, 19h10, vous pourrez regarder les programmes de NoA, l'acronyme de Nouvelle-Aquitaine. Une chaîne à un peu plus d'un million d'euros, avec des programmes de France 3, qui est censée promouvoir tous les départements de la région.

Relayer une offre d'emploi à Angoulême ou à Mont-de-Marsan, vous suggérer des balades dans le Béarn, dans la Creuse, ou sur l'île d'Oléron... Suivre les résultats des Girondins de Bordeaux, de Basket Landes, du Boulazac Basket Dordogne, ou du Stade Rochelais... Voici par exemple, ce que vous pourrez voir à partir de ce lundi sur NoA.

La chaîne, dont la soirée de lancement est ce mardi à 19h10, est à suivre sur sur les box (Orange 339 / SFR 445 / Free 326 / Bouygues 337) ou sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

L' émission de lancement sera proposée en direct des trois sites de France 3 Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux, Limoges et Poitiers. Une soirée people puisqu'elle sera inaugurée en présence d'artistes comme Cali ou Jean-Claude Van Damme, et de journalistes, à l'image d'Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse.

D'ailleurs France 3 ne sera jamais loin, puisque ce sont ses journalistes qui travailleront pour NoA, en même temps que pour France 3. Seuls cinq personnes seraient détachées pour travailler uniquement sur la nouvelle chaîne. Ainsi, les programmes d'informations seront un condensé de tous ceux des fréquences de France 3 en Nouvelle-Aquitaine, de même que la plupart des documentaires.

Des fictions tournées dans la région

NoA produira quand même quelques contenus de son cru. Au programme, donc, des informations pratiques donc, mais aussi des programmes mettant en valeur des personnages de la région (Naqville, champions d'ici...). Il y aura aussi des fictions, à condition qu'elle soient tournées dans la région. Exemple, avec Jacquou le Croquant, diffusé le jeudi à 21h.

Une chaîne financée par la région, qui a débloqué un million d'euros pour la lancer. L'accord, qui avait été signé en avril dernier, semblait être un bon compromis, entre la Région, qui souhaitait avoir SA chaîne ("mais dans une totale indépendance des équipes"), France 3, qui voyait ses programmes ré-exposés, et ses équipes, qui avaient échappé à une suppression de certaines locales de France 3 En Nouvelle-Aquitaine.

Bref, les audiences, véritable baromètre dans l'audiovisuel, seront scrutées de près. Mais en tout cas, avec NoA, la région Nouvelle-Aquitaine semble s'offrir une belle publicité.