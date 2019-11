Des associations de défense des animaux saluent la décision de la Reine d'Angleterre. Les nouvelles tenues confectionnées pour Elizabeth II ne contiennent plus de vraie fourrure. Elle continuera cependant à porter ses anciens vêtements en fourrure.

La Reine d'Angleterre ne portera presque plus de vraie fourrure, des associations s'en réjouissent

La Reine d'Angleterre a décidé de ne plus commander de tenues avec de la vraie fourrure. "À partir de 2019, si Sa Majesté a des obligations par un temps particulièrement froid, nous n’utiliserons plus que de la fausse fourrure pour s’assurer qu’elle reste au chaud”, écrit son habilleuse officielle, Angela Kelly, dans son livre "Le revers de la médaille : la reine, l'habilleuse et l'armoire".

Cette décision ne concerne donc que les nouveaux vêtements confectionnés pour Elizabeth II. Des représentants de Buckingham Palace indiquent au journal britannique The Telegraph qu'elle continuera à porter ses anciens manteaux et chapeaux en fourrure. Les tenues d'Elizabeth II pour les cérémonies officielles ont également des pièces de fourrure.

Des associations se réjouissent

Pour l'association française 30 Millions d'Amis, ce choix de la Reine est un "signe des temps". Peta France, pour sa part, salue sur twitter un "symbole fort". Ces organisations, comme d'autres ONG dans le monde, dénoncent régulièrement l'usage de la fourrure comme étant une pratique cruelle pour les animaux.

Au Royaume-Uni, l'élevage d'animaux pour leur fourrure est interdit depuis 2000. L'importation et la commercialisation restent autorisées. Selon un sondage YouGov réalisé en 2018 pour l'ONG britannique _Humane Society Internationa_l, plus de deux tiers des Britanniques soutiennent l'interdiction de l'importation de fourrure. Une pétition en ce sens a recueilli 425 000 signatures. Les parlementaires du Royaume-Uni n'ont toutefois pas adopté le texte.