La reine Élisabeth II : une icône pop et colorée

La reine d'Angleterre est un symbole dont l'art populaire s'est emparé depuis longtemps. Retour sur la trajectoire d'une icône de la pop culture.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec revient sur le parcours de le reine Élisabeth II. François Vey est rédacteur en chef du magazine "Zadig" et du trimestriel "Légende" qui consacre un numéro spécial à la reine. Il décrypte pour nous le lien entre la reine et la pop culture.

La reine et le pop art

Au fil de ses 69 ans de règne, les artistes se sont emparés de l'image de la reine. Elle est tantôt détournée par Andy Warhol ou moquée par les Sex Pistols, son célèbre salut est même décliné à l'infini dans toute une série d'objets décoratifs.

"Cela montre sa notoriété" résume François Vey.

La reine traverse les époques avec sa neutralité légendaire. Dans les années 60, elle prend véritablement ses marques après avoir été longtemps accompagnée et formée par Winston Churchill. C'est également au cours de cette période que le pop art se développe.

Elle apparaît comme une icône un peu kitch et baroque

La reine devient un modèle. On l'admire, on s'en moque, on la met en scène dans un déluge de matières nouvelles et de couleurs pétillantes. "Elle parle à tout le monde et elle symbolise l'Angleterre" conclue François Vey.

Le sens de la mise en scène

Ce qui caractérise les apparitions de la reine Élisabeth II, c'est indubitablement ses tenues. Elles sont monochromes, la reine ose les couleurs vives et c'est ainsi qu'elle se fait remarquer.

La reine part en effet du principe qu'elle doit être vue. "Il faut qu'on la repère, il faut qu'elle soit distincte dans la foule" indique François Vey.

Cette astuce vestimentaire rejoint par ailleurs les goûts personnels de la reine. C'est également selon elle une forme d'élégance.