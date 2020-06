La relance éco : France 3 Montpellier redémarre ses journaux régionaux

Pendant la période de confinement, les antennes de France 3 Toulouse et France 3 Montpellier ont travaillé ensemble pour proposer deux rendez-vous quotidiens à 12h et à 19h pour l'ensemble de la région Occitanie. A partir du mardi 2 juin, les rédactions de France 3 Occitanie reprennent la diffusion de leurs éditions habituelles à savoir sur les cinq départements de l'ex région Languedoc-Roussillon en ce qui concerne France 3 Montpellier.

"A midi et le soir à 18h53 nous allons pouvoir à nouveau proposer des journaux plus centrés sur les cinq départements de l'ex Languedoc-Roussillon. Nous aurons un peu plus de journalistes sur le terrain. En gros la moitié des techniciens, journalistes et personnels administratifs reviennent sur site . En revanche la partie numérique se fait toujours en télétravail" précise Christophe Chassaigne rédacteur en chef de France 3 Languedoc-Roussillon.

Le coronavirus occupera une part importante des éditions mais en fin de journal le téléspectateur retrouvera des sujets environnement, littoral, ballades, découverte du territoire.

Des débats et des reportages autour des municipales

On va essayé de mettre sur pied une douzaine de débats avec tous les candidats du second tour des élections municipales sur un très bon créneau, de 18h à 18h40 à partir du 15 juin.

Retour progressif des éditions locales à compter du 15 juin.

L’édition locale Pays Catalan ( diffusée sur les Pyrénées Orientales) sera la première à revenir à l’antenne à partir du 15 juin, du lundi au vendredi à 18h50. Pour l'édition Pays Gardois il faudra patienter probablement jusqu'au début du mois de juillet.

