La rémoise Gustine termine 2ème de The Voice

Gustine, lors de la finale de The Voice diffusée ce samedi sur TF1

Un podium bien mérité. Gustine termine à la deuxième place de The Voice. La finale de cette édition 2020, bousculée par le confinement et la crise sanitaire, s'est déroulée ce samedi soir sur TF1. Les prestations des candidats étaient enregistrées mercredi, seuls les votes et les résultats étaient en direct.

22,5 % des suffrages

L'édition est remportée par Abi, avec 53,4% des voix. La deuxième marche du podium est rémoise, incarnée par Gustine. Le "talent" soutenu par Lara Fabian a récolté 22,5 % des votes du public. La marnaise a entamé sa finale aux côtés de sa fidèle harpe pour une reprise de "Amoureuse" de Véronique Sanson. La chanteuse Clara Luciani lui a ensuite fait une place sur son titre "La Grenade". Gustine a conclu sa soirée avec une reprise émouvante des Yeux Revolver de Marc Lavoine. Chanson qui avait permis a Gustine de passer l'étape des "auditions à l'aveugle" et qui, ce samedi, l'a emmené à devenir la deuxième plus belle voix de France.

Nous sommes fiers d'elle - Pascal, papa de Gustine.

Toute la famille de Gustine s'était réunie autour d'un repas de famille pour suivre la finale. Le père de Gustine nous a confié ses premières impressions à l'issue de l'émission. "Elle a bien chanté, elle n'a pas a regretté ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a été fidèle à ce qu'elle est capable de faire. Elle termine deuxième, c'est super et puis c'est la première fille du concours on va dire ça comme ça. Le vote du public est souverain, Abi a gagné c'est génial mais je pense que pour elle ça a été une aventure superbe qui va lui donner des ouvertures pour sa carrière. C'est que du bonheur", s'exclame Pascal.