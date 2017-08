A la rencontre de Sandrine, une Périgourdine de 43 ans qui participe à Koh-Lanta

Le coup d'envoi de la 18ème édition de Koh-Lanta est donné ce vendredi 1er septembre, sur TF1. Des aventuriers doivent remporter des épreuves et survivre sur une île pendant 40 jours. Cette année, tout se passe aux îles Fidji. Parmi les 20 participants, il y a Sandrine, une Périgourdine de 43 ans.

Depuis 15 ans, Sandrine se rend tous les jours à l’imprimerie du timbre de Boulazac. Elle y est directrice de relation clientèle. Un train-train qu’elle a choisi de bousculer en participant à Koh-Lanta.

« Je suis manager, je suis aussi dans le rugby, en tant que capitaine. J’avais envie de transposer ces expériences leadership dans un jeu complètement différent, avec des conditions extrêmes », explique-t-elle.

Pour être prête, elle prépare donc son corps. Elle a des séances de kinésithérapie tous les jours et ce n'est pas tout. « J’ai mangé des pizzas, des hamburgers… J’ai pris six kilos avant le début de l’aventure, pour résister le plus possible au manque de nourriture et éviter de taper dans la masse musculaire », confie la jeune femme.

J'ai mangé des pizzas, des hamburgers... J'ai pris six kilos avant le début de l'aventure", Sandrine, candidate de Koh-Lanta

Sandrine se renseigne aussi sur les techniques de survie. Comment faire du feu, pêcher, chasser… Rien n’est laissé au hasard mais juste avant le début du tournage, elle se blesse au genou en jouant au rugby.

« Il était hors de question de renoncer. Je suis une fan inconditionnelle de cette émission depuis le premier jour. J’avais déjà posé ma candidature en 2002, puis en 2009 et là, pour cette année donc ce n’était pas mon premier coup d’essai », assure Sandrine.

Un abandon médical ?

Une fois arrivée sur les îles Fidji, elle a donc une pression particulière. Elle s’interroge à chaque épreuve : « Est-ce-que mon genou va résister ? Est-ce-que ce genou ne va pas me forcer à un abandon médical ? »

Cette année, les jeunes affrontent leurs aînés - Philippe Leroux - ALP - TF1

Est-ce-que Sandrine a atteint l’épreuve d’orientation ou la fameuse épreuve des poteaux ? Réponse dans quelques semaines… En attendant, découvrez son portrait vidéo :