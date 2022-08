La rentrée de France Bleu Cotentin : proximité, solidarité, fierté

France Bleu Cotentin fait sa rentrée le 29 août. Une équipe et des émissions toujours plus à votre écoute et à votre service pour un programme à écouter de 5h à minuit tous les jours.

Dès le lundi 29 août, France Bleu Cotentin vous propose de nouvelles émissions pour vous accompagner. Un programme toujours plus axé sur la proximité, pour vous aider dans votre quotidien et vous accompagner dans les grands enjeux actuels : environnement, solidarité... et partager avec vous la fierté de notre région.

Les nouveaux rendez-vous de France Bleu Cotentin

Route 50 : la voiture de France Bleu Cotentin sillonne la Manche pour partir à votre rencontre, vous entendre parler vie culturelle, patrimoine et fierté manchoise ! Un reportage IMMERSIF à suivre tous les matins à 7h41, l'après-midi à16h25 et dans son intégralité le samedi de 10h à 11h.

France Bleu Cotentin solidaire : du lundi au vendredi à 8h53. France Bleu Cotentin est à vos côtés pour soutenir vos actions en faveur des autres : cagnotte en ligne pour aider une association, concert au profit d’une bonne cause, appel lancé pour soutenir une initiative… la solidarité et la générosité dans la Manche c’est tous les jours avec vous.

C’est votre nature : le samedi de 9h à 10h en direct. France Bleu Cotentin donne la parole aux acteurs qui s’engagent pour l’environnement : éco-construction, réduction des déchets, protection de notre littoral, espaces protégés… partagez vos idées en direct et poser vos questions à nos invités.

Et toujours vos rendez-vous préférés : le circuit court à 7h55, le job dating à 8h40 sous forme d’interview en direct...

L'équipe de France Bleu Cotentin pour cette nouvelle saison

Vous retrouverez en matinale Yannick Leflot, Lionel Robin pour Coté culture, Stéphanie Barrier vous présente Coté Expert et Coté saveur et vous jouez toujours à 11h avec Eric Delor : Chrono Quizz va vous faire tourner la tête et vous permettre de vous prendre pour une star cette première semaine avec à gagner un week-end au festival de Deauville.

Le soir, rentrez avec Aurore Le Helloco avec le 16/19 France Bleu Cotentin et le week-end c'est Emmanuel Gouache qui vous accompagne.