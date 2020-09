La rentrée de France Bleu Isère : nos nouveautés à découvrir

France Bleu Isère, votre radio locale dans le département, a fait sa rentrée. Découvrez vos nouveaux rendez-vous, toujours plus proches de vous. Et les nouveaux de nos équipes : Bienvenue à Marie-Claude et à Bertrand ! Belle rentrée à l'écoute de France Bleu Isère...