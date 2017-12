L'année 2017 à Bordeaux et en Gironde vue par Jean-Pierre Gauffre. Une rétrospective de l'année un peu acerbe, coquine, cinglante, gentille mais toujours ironique à suivre en 10 volets.

Du lundi au vendredi à 8h10, Jean-Pierre Gauffre vous délivre son billet d'humeur sur les ondes de France Bleu Gironde. Durant les fêtes de fin d'année il revient sur les grands événements de l'année à Bordeaux et en Gironde avec sa propre rétro de l'année 2017.

1 - l'année compliquée d'Alain Juppé

En 2017 nous avons bien compris qu'Alain Juppé ne serait jamais président de la République, se pose désormais la question des municipales en 2020. Va-t-il se succéder à lui-même ou un certain Edouard Philippe, qui lui a rendu visite à Bordeaux cette année, va prendre sa suite en mairie ?

2- Noël Mamère a quitté la mairie de Bègles

Cette année 2017, en plus de ne pas se représenter aux élections législatives, Noël Mamère a rendu son tablier à la mairie de Bègles.

3 - De nouveaux députés en Gironde

Onze nouveaux députés en Gironde après les dernières élections législatives. En Gironde aussi 2017 était synonyme de renouveau dans la vie politique.

4 - Le pont de pierre interdit à la circulation automobile

La grande innovation de l'année 2017 pour les Bordelais aura concerné le pont de pierre interdit à la circulation automobile depuis le mois d'août.

5 - la fin du Pibal à Bordeaux

On ne reverra donc pas les Pibal, ce vélo dessiné par Philippe Strack, dans les rues de Bordeaux.

6 - Le moustique-tigre en Gironde

Aedes Albopictus, le moustique-tigre, a été particulièrement présent et virulent cette année en Gironde.

7 - le gel dans le vignoble girondin

En 2017 le vignoble gironde aura encore connu la malédiction des années en 7 avec le gel du mois d'avril alors que la vigne était justement en avance avec des petites grappes qui partaient bien...

8 - La LGV Paris-Bordeaux et l'afflux de parisiens

Avec l'ouverture de la LGV, Paris est désormais à 2h04 de Bordeaux. Certains parisiens quittent ainsi la capitale pour venir résider en Gironde.

9 - Céline Dion en concert au Matmut Atlantique

Ce fut le grand moment artistique de l'année à Bordeaux, Céline Dion aura été la première artiste à monter sur la scène du Matmut Atlantique.

10 - Le phénomène Airbnb à Bordeaux

Il est de plus en plus difficile de se loger à Bordeaux pour les étudiants, en cause le phénomène Airbnb qui a véritablement explosé dans la capitale girondine en 2017.

Photos dans les vidéos @ Radio France, MaxPPP et Getty.

► l'humeur de Jean-Pierre Gauffre, l'émission