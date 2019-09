La Rochelaise Coralie de retour dans l'émission "N'oubliez pas les paroles" sur France 2

La Rochelle, France

"J'ai horreur de regarder ma première émission, j'étais tellement figée par le stress..." Les mains tremblantes sur le clavier de son ordinateur, Coralie regarde une énième fois le replay de sa première participation à l'émission "N'oubliez pas les paroles" sur France 2, présentée par Nagui. C'était le 25 mars 2019. Ce vendredi soir, elle revient dans l'émission pour participer au tournoi des Masters, qui voient s'affronter les 16 meilleurs Maestros de l'émission, ceux qui ont remporté les plus gros gains.

Avec 52 émissions remportées à la suite, Coralie a empoché la somme de 227 000€ après son élimination, le 26 avril dernier. "Je ne me rendais vraiment pas compte de ce que ça représentait", indique Coralie. "Quand j'ai reçu tout cet argent sur mon compte, je suis allée voir ma banquière qui était toute contente. Mais je ne réalisais toujours pas. J'ai continué à vivre normalement, ça fait surtout du bien de ne pas réfléchir à comment on va payer ses factures." La jeune Rochelaise s'est tout de même payée un saut en parachute avec sa soeur pour fêter ça.

Les gens me disent que j'ai fait partie de leur famille pendant un mois, c'est touchant.

Sa participation à "N'oubliez pas les paroles" a aussi bouleversé sa vie de tous les jours. "Les gens me reconnaissent encore dans la rue, ça m'étonne toujours. Ils me disent qu'ils ont suivi tout mon parcours à la télé, que je faisais un peu partie de leur famille chaque soir et qu'ils buvaient l'apéro avec moi. C'est très touchant."

Un premier album en préparation

Mais au-delà de cette notoriété, l'émission a été très bénéfique pour Coralie sur le plan humain. "Cette aventure m'a vraiment permis de gagner confiance en moi. J'y allais aussi un peu pour ça et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus à l'aise devant les autres après toutes ces chansons devant un public de trois millions de téléspectateurs", affirme la jeune femme de 27 ans. "Je me suis aussi très vite liée d'amitié avec les autres Maestros, alors que j'étais très impressionnée de les voir en vrai la première fois !"

Désormais, pour Coralie, ce grand tournoi des Masters, ce n'est que du bonus. "J'ai envie de dire que j'ai tout gagné sur tous les plans", insiste-t-elle. "Que ce soit sur le plan financier, humain, psychologique,... Maintenant, je vais profiter de tous ces concerts exceptionnels pour toucher encore un peu ce bonheur musical du doigt !"

A la suite de son succès dans l'émission, un producteur de musique a contacté Coralie. Il lui a proposé une collaboration pour un premier album, ce qu'elle a bien sûr accepté. En pleine phase d'écriture, la Rochelaise s'est donc prise une année sabbatique pour se consacrer à sa nouvelle carrière.