La romancière Mary Higgins Clark est morte : "une référence du suspens" selon une libraire mayennaise

Château-Gontier, France

Mary Higgins Clark, "reine du suspense" et l'une des écrivaines les plus vendues au monde, est morte à 92 ans, enchaînant les best-sellers après un début de carrière difficile. L'Américaine est décédée "entourée par sa famille et ses amis", a annoncé son éditeur. Elle a écrit une cinquantaine de livres écoulés à plus de cent millions d'exemplaires depuis son premier grand succès en 1975, "La maison du guet". Ses romans, qui ont fait frissonner d'angoisse les lecteurs, ont été souvent adaptés à la télé et au cinéma.

Mary Higgins Clark était une référence pour les amateurs d'intrigue raconte Fanny Dion-Delacour, la responsable de la libraire M'Lire Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne : "elle reste un incontournable de la littérature dans le domaine du roman policier. Hier, il s'est trouvé que je l'ai conseillée à une dame qui apprécie les intrigues. Higgins Clark était très douée pour les intrigues psychologiques, très douée dans la construction narrative de ses livres. C'était une grande dame. Oui, c'est possible que le public me demande ses romans plus que d'habitude dans les jours qui viennent".