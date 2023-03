La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France dans les Hauts-de-France du 20 mars au 24 mars

Place aux Hauts-de-France pour cette douzième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 20 mars au 24 mars par le jury de cette 10ème saisons composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 20 mars dans la Somme

La Maison Levasseur à Quevauvillers

Le bagage d’Antonin est costaud ! Formé à la cuisine et à la pâtisserie au lycée hôtelier du Touquet où il tombe amoureux de Claire, il a fait ses armes dans différents palaces et autres restaurants étoilés ! Claire et Antonin se sont des artisans rois de l’improvisation et les habitants du village ont eu un sacré coup de cœur pour eux ! Et pour cause, ils ont redonné vie à l’unique boulangerie fermée depuis 5 ans… Ici, nos artisans expriment leur talent pour l’improvisation mais propose également une gamme de produits élaborés qui bousculent gentiment les habitudes de leurs clients.

Les Délices de Villers-Bocage à Villers-Bocage

Bienvenue chez David et Laëtitia, des artisans qui ont quitté le papier journal pour le papier cuisson ! Pour concrétiser cette évidence, à 32 ans, David reprend ses études et obtient en un an son CAP Boulangerie et son CAP Pâtisserie ! Dans la foulée, pour se faire la main, il enchaine les stages et en 2014, l’opportunité de racheter une boulangerie s’offre au couple, mais attention pas n’importe laquelle ! Et ici, tout est fait maison par David, son équipe et même Laëtitia, qui n’est pas QUE responsable des ventes !

Mardi 21 mars dans le Nord et dans le Pas-de-Calais

Paul & Maria à Sainte-Marie-Cappel

Bienvenue chez Annie, l’enfant du pays, la boulangère solidaire ! Avant de créer du lien à Sainte Marie Cappel, Annie menait une brillante carrière dans le marketing international. Mais en 2015, elle décide de tout plaquer pour se rendre utile en rouvrant l’unique boulangerie du village où elle avait grandi, fermée depuis 7 ans. Une qualité longtemps recherchée qui se décline aujourd’hui dans une belle gamme de pains bio et conventionnels, des viennoiseries réconfortantes et de gourmandes pâtisseries boulangères. Et pour répondre à son envie de convivialité, Annie a aussi créé un salon de thé…

L'Atelier Ponseel à Arques

Bienvenue dans la boulangerie d’Élodie et Sylvain qui comptent dans leurs rangs, Axel, leur fils de 16 ans, qui fait tout comme son papa ! Rien d’étonnant, quand on sait que le père et les trois frères de Sylvain sont eux-mêmes boulangers ! Sylvain a d’ailleurs travaillé presque 20 ans avec eux dans l’affaire familiale. Mais en 2020, à 40 ans, il décide d’ouvrir, avec sa femme Élodie, enfin sa propre boulangerie avec des objectifs bien précis. Et visiblement leur démarche séduit puisque les clients se pressent en boutique. Il faut dire qu’ils ont l’embarras du choix entre les pains spéciaux et les nombreuses petites douceurs confectionnées avec amour par nos boulangers père et fils.

Mercredi 22 mars dans le Nord

La Talmelière à Iwuy

Bienvenue chez Alexis, un artisan 100% ch’ti et fier de l’être ! Et si le nord coule dans les veines de ce Valenciennois, c’est un peu par hasard que la boulangerie pâtisserie, elle, est entrée dans sa vie, un jour, à l’âge de 15 ans, en visitant un centre de formation d’apprentis… Quand il entend parler d’une boulangerie à reprendre à Iwuy, il n’hésite pas une seconde ! Dans ce grand laboratoire, Alexis fait le pari de la qualité plutôt que de la quantité : pains au levain à fermentation longue, pâtisseries et viennoiseries 100 % maison et bien-sûr les indispensables spécialités locales ! Autant de produits qu’Alexis n’hésite pas à twister !

Paolina Boulangerie à Lille

Hayet confie sa boulangerie PAOLINA à Axel, 20 ans, chef pâtissier à la casquette et Tiago, 19 ans, chef boulanger : un duo de potes qui dépotent ! C’est sur les bancs du collège, en cinquième, que Tiago et Axel se rencontrent et à l’époque, le goût de l’effort et l’envie de réussir n’étaient pas vraiment au rendez-vous…Tout change, le jour où Tiago fait un stage en boulangerie ! Axel, de son côté, CAP pâtisserie et cuisine en poche, décroche un poste dans un restaurant étoilé à Lille. Et début 2022, alors qu’Hayet crée une nouvelle boulangerie, elle embauche Tiago qui entraine avec lui Axel ! Le duo se reforme enfin plus motivé que jamais !

Jeudi 23 mars Nord / Pas-de-Calais

La Maison Charles à Burbure

Alice, chef pâtissière, et Nicolas, chef boulanger, sont deux artisans obsédés par la perfection ! Depuis septembre 2021, ce binôme perfectionniste travaille ensemble à la tête de cette boulangerie créée par un investisseur. Et si Alice, 22 ans, a une formation classique en pâtisserie, le parcours de Nicolas, 38 ans, est beaucoup plus surprenant… Titulaire d’un CAP Boulangerie à l’âge de 15 ans, après 7 ans en entreprise, du jour au lendemain, il décide de changer totalement de cap ! Donner à des pains des noms de grandes dates des premières et seconde guerres mondiales, y’a bien qu’un ancien militaire pour penser à ça ! De son côté, Alice, elle, a des sources d’inspiration beaucoup moins surprenantes pour une pâtissière de son âge !

Aux 3 Chocolats à Hazebrouck

Bienvenue chez Jordan alias Jo et sa femme Caroline, les artistes de la boulange ! La scène, c’est ce magnifique magasin aux allures de musée, où Caroline expose, chaque jour, comme de véritables petites sculptures, les créations de son mari et son équipe. Ici, tout est pensé dans le moindre détail pour ravir les papilles mais aussi les pupilles ! Si Caroline mène la danse, côté scène, côté coulisses, c’est Jordan, le directeur de ballet ! Et si l’ambiance est conviviale, le patron veille sur le moindre pâton qui part au four et sur le montage de chacune des pâtisseries. Tout doit être parfait pour cet amoureux du métier.

Vendredi 24 mars dans l'Oise

La Maison Ringeval à Senlis

Bienvenue chez Alexandra et Xavier, des artisans que rien ne peut arrêter ! Cette détermination sans faille, Xavier la tient de son parcours scolaire chaotique. Mais l’adolescent n’a qu’un rêve: devenir pâtissier alors il se donne à fond pour le réaliser ! Durant son apprentissage, il rencontre Alexandra, la femme de sa vie, tout aussi fonceuse que lui. Alors leurs études à peine terminées, ils n’hésitent pas une seconde à faire le grand saut ! En 2015, ils reprennent et modernisent cette boulangerie dans le très prisé cœur historique de Senlis ! Ici, nos Artisans Fonceurs proposent une large gamme de pains bio au levain et tous les incontournables de la viennoiserie et de la pâtisserie.

La Mie d'Abeille à Margny-lès-Compiègne

Bienvenue chez Jordan et Tiffany, un couple d’artisans fous amoureux du miel ! Le gros bourdon et sa petite abeille utilisent le miel à la place du sucre dans une grande partie de leurs préparations depuis qu’en 2020, lors d’un stage, Jordan a découvert les vertus de ce produit naturel. Le miel est donc l’ingrédient star de cette boulangerie créée de toute pièce par Jordan, en 2021 ! Pas de doute, entre Jordan et Tiffany, c’est bien la lune de miel ! Mais aussi avec leurs clients qui se précipitent chaque jour pour butiner toutes leurs créations miellées !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert