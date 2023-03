La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Alsace du 6 au 10 mars

Place à l'Alsace pour cette dixième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 6 au 10 mars par le jury de cette 10ème saisons composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

ⓘ Publicité

Lundi 6 mars dans le Bas-Rhin

La boulangerie Élodie & Jimmy à Strasbourg

Jimmy fait d’abord ses classes à la légion étrangère avant de rejoindre deux ans plus tard le prestigieux corps des Sapeurs-Pompiers de Paris. Mais après 8 années de bons et loyaux services, il quitte sa caserne parisienne et rentre en Alsace avec la ferme intention de devenir boulanger. Une reconversion d’autant plus évidente que sa compagne Elodie est une pâtissière-chocolatière aguerrie, titulaire d’un CAP, d’un Brevet technique des métiers et d’une maitrise ! Elodie et Jimmy reprennent en 2019 cette ancienne boulangerie qu’ils ont transformée en une boutique chic et épurée, dans laquelle ils dorlotent leurs clients avec des produits faits maison et tirés à quatre épingles.

La Maison Didier à Lipsheim

Voilà 23 ans que Vincent se dévoue corps et âme à son métier de boulanger. Après avoir obtenu son CAP, son Brevet Professionnel et fait ses armes dans une entreprise strasbourgeoise, il convainc sa femme de quitter son métier de secrétaire médicale pour celui de responsable de vente, afin de se mettre tous les deux à leur compte. Ici, nos artisans passionnés mettent en avant leur savoir-faire à travers une belle gamme de produits soignés. Ils sont par ailleurs arrivés premier au concours départemental de la Meilleure tarte aux pommes et troisième à celui de la baguette de tradition !

Mardi 7 mars dans le Bas-Rhin

L’Atelier Paume de Pain à Nordhouse

Bienvenue dans la boulangerie de Mélanie, une artisane audacieuse ! Fille d’agriculteurs-maraichers, Mélanie voue une passion aux métiers de bouche depuis l’adolescence. A 20 ans cette alsacienne se lance en ouvrant une glacerie artisanale au sein de la ferme de ses parents. Fort de son succès, Mélanie fait l’acquisition en 2019 d’un ancien hall de stockage de 500 m2 dans lequel elle aménage une boutique de 100m² ainsi que de grands espaces pour la production, le tout à 5 minutes en voiture de la ferme familiale, un atout indéniable pour la jeune femme !

L’Eden à Obernai

Bienvenue dans un petit paradis atypique dirigé par Janine, une patronne alsacienne toquée du sans gluten ! Fille de boulanger, Janine a d’abord fait des études dans l’hôtellerie-restauration, mais très attachée à son héritage familial, à 21 ans, elle change son fusil d’épaule et devient, avec son frère, gérante d’une boulangerie traditionnelle située à Marlenheim, dans laquelle ils proposent aujourd’hui une quantité de gourmandises exclusivement sans gluten, réalisées à partir de farine de riz, de farine de sarrazin…

Mercredi 8 mars dans le Bas-Rhin

La Boulangerie Lutz à Wingersheim

Il y a 25 ans, Philippe alors étudiant en hôtellerie à Strasbourg se vouait à une carrière de cuisinier. Mais en 1999, la carrière de boulanger de son père est mise en péril. A seulement 20 ans, Philippe décide alors de changer de carrière et de passer son CAP pâtissier afin de venir en aide à son père. Il lance en 2017 un projet d’envergure : faire construire une boulangerie de 900m2, ultra moderne au cœur de leur village pour proposer une gamme de produits qui oscille entre spécialités alsaciennes et grands classiques boulangers.

La Boulangerie Jundt Wurtz à Eckwersheim

Mathieu est l’héritier d’une très longue lignée d’artisans Alsaciens. Bercé par le bruit du pétrin, Mathieu, heureux représentant de la 6ème génération, a fini par tomber dedans ! Un savoir-faire et une passion familiale qui lui ont été transmis en grande partie par son père, Jean-Claude, élu Meilleur ouvrier de France boulanger en 2000. Entre respect de la tradition familiale et vision personnelle, pas de doute la relève est belle est bien assurée ! La boutique des ancêtres de Mathieu tourne à plein régime et évolue avec son temps.

Jeudi 9 mars

Le Fournil de Louise à Sélestat dans le Bas-Rhin

Pour Michaël, tout commence dans sa ville d’origine, Carcassonne. Titulaire d’un CAP Pâtissier, il y a fait ses armes pendant 9 ans, avant d’intégrer en 2011 une grande enseigne boulangère qui l’envoie à l’étranger pour développer sa marque et former de nouvelles équipes. En 2018, alors en poste à Phnom Pen, Michaël se fait contacter par des investisseurs Alsaciens. Propriétaires d’un labo artisanal qui fournit des produits boulangers en supermarchés, ils vont lui proposer de s’associer avec eux autour d’un nouveau projet : créer de nouvelles boulangeries dans la ville de Sélestat.

Le Fournil du K à Ammerschwihr dans le Haut-Rhin

Bienvenue chez Paul, un pâtissier Haut-Rhinois, fier d’être à la tête de cette boulangerie ammerschwihrienne, ouverte depuis 3 ans ! Après un cursus classique et 15 années d’expérience, il s’associe avec son ami Nicolas, un haut-rhinois comme lui, pour ouvrir cette adresse en 2020. Un lieu à la fois convivial et chaleureux à l’image du village, des habitants et bien sûr des vignerons ! Dans cette jolie boutique cosy et lumineuse, Paul et Nicolas mettent à l’honneur les bonnes recettes de leur région chérie.

Vendredi 10 mars dans le Haut-Rhin

Pâtisserie Remy K à Soultz-Haut-Rhin

Cela fait bientôt 39 ans que Remy se dévoue pour sa clientèle. Pâtissier de métier, boulanger autodidacte, il a fait ses armes dans différents palaces en Suisse, avant d’ouvrir, avec sa femme Clarisse, une première boutique en Allemagne. En 1996, ils revendent leur affaire, rentrent dans leur Alsace natale et achètent cette boulangerie Soultzienne. Dans ce petit écrin bien décoré, Clarisse s’occupe des clients, Remy fabrique le pain, et quant aux petites douceurs, c’est Armand, le fils, qui s’en charge. Voilà 6 ans que ce pâtissier-chocolatier a rejoint l’entreprise familiale, pour le plus grand bonheur de ses parents.

La Mie Lucius à Rixheim

Pour Dominique, la boulangerie c’est d’abord une histoire de famille. Formé par son père au métier de boulanger-pâtissier, il fait ses armes dans différents établissements avant de rejoindre, en 1989, l’entreprise familiale. Après un stage d’1 an à l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie, en 2018, il décide d’ouvrir à Rixheim, son village natal, un établissement 100% sans gluten et lactose ! Et tandis que sa femme Esther se charge de la vente, notre artisan chercheur expérimente dans son labo de nouvelles recettes pour sa clientèle.

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert