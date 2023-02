La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Auvergne du 20 au 24 février

Place à l'Auvergne pour cette huitième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 20 au 24 février par le jury de cette 10ème saisons composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 20 février dans l'Allier

La Boulangerie des 2 frères à Bellerive-sur-Allier

Né à Vichy, Jordan a découvert son immense passion pour le pain alors qu’il devait effectuer son stage de 3ème ! Après avoir décroché son CAP en 2008 et s’être formé en tant qu’ouvrier dans une maison réputée, il achète en 2013 une première affaire à Vichy, suivie par une deuxième à Bellerive-sur-Allier. Dans cette boutique ouverte depuis 4 ans, notre boulanger met son cœur à l’ouvrage pour sortir une généreuse gamme de produits classiques. Il est aidé dans cette tâche par Mathieu, son pâtissier-boulanger, binôme et ami !

La mie qui roule à Saint-Pont

Bienvenue chez Elodie et son compagnon belge Sébastien, un basketteur professionnel reconverti ! Sans diplômes, cet ex-sportif de haut niveau va se lancer 2 ans plus tard un challenge pour le moins original : ouvrir une boulangerie itinérante 100% bio en Belgique. Après avoir sillonné le pays en mode solo, Sébastien plaque tout et déménage à Saint Pont en France ou vit sa nouvelle amoureuse Elodie. Par amour pour lui, cette étudiante infirmière va le suivre dans son nouveau projet : créer, cette fois, une mini boulangerie-cabane au cœur de son village !

Mardi 21 février Allier / Puy-de-Dôme

Le Fournil 1869 à Loubeyrat

Enfant du Pays, Louis a fait son apprentissage auprès du Meilleur Ouvrier de France Boulanger Pierre Nury, qui va lui enseigner les secrets ancestraux de la panification. Sous sa houlette, Louis décroche le titre de Meilleur apprenti de France en 2011, avant de partir 4 ans plus tard tenter sa chance en Australie, et tomber amoureux par la même occasion d’Adeline, une expatriée comme lui. En 2021, après 2 ans de collaboration, Louis et Adeline deviennent seuls maitres à bord de cette boutique. Et pour l’épauler dans cette nouvelle aventure, le boulanger va embaucher Solène, pâtissière et ancienne apprentie des lieux.

Serange & Marchand à Vichy

Bienvenue dans la boutique concept de Patrice, boulanger et Jérôme, boucher-charcutier-traiteur, les 2 amis artisans. Les copains s’entendent si bien, qu’ils décident en 2020 de s’associer autour d’un concept original : ouvrir, en parallèle de leurs boutiques respectives, un point de vente commun qui allie charcuterie-traiteur et boulangerie. Dans cette boutique hybride ouverte, d’un côté Jérôme propose pains cuits au feu de bois, croissants pur beurre et pâtisserie traditionnelle. De l’autre, Patrice expose des produits traiteurs de qualité. Au centre, on salive devant une large et appétissante gamme de snacking, fruit de leur travail commun.

Mercredi 22 février dans le Puy-de-Dôme

Le Fournil de Sébastien à Chamalières

Pour Jean-Noël et Sébastien, l’aventure sur le sol auvergnat commence en 2012. Après 20 ans passés dans la communication, Jean-Noël décide de revenir à ses premières amours : les métiers de bouche et d’ouvrir une boulangerie. Totalement novice en la matière, il va donc se mettre en quête d’un super boulanger-associé ! Match parfait entre Jean-Noël et Sébastien, un boulanger auvergnat aguerri avec 17 années de boulange au compteur. Associés depuis 2013, ils sont aujourd’hui à la tête de 5 boutiques dans le Puy de Dôme, dont celle-ci, ouverte depuis 4 ans !

Belin & Belin Chatel-Guyon

Bienvenue chez Jean le patriarche et François, son fils et ancien apprenti ! Et c’est un sacré flambeau que de reprendre celui du papa : Jean, c’est 50 ans de boulange et 5 boutiques en activité dans le Puy de Dôme. En 2017, ils ont créé ensemble cette dernière affaire : un lieu tout beau tout neuf, où chaque jour, notre duo père-fils travaille d’arrache-pied pour offrir à leurs clients une très jolie gamme de pains qui font du bien.

Jeudi 23 février dans l'Allier

La Boulangerie Droulers à Vallon-en-Sully

Bienvenue dans la boulangerie de Florence et de son mari Sébastien, l’amoureux de la tradition. Cette vision traditionnelle du pain, Sébastien l’a acquise au cours de ses 38 années d’expérience boulangère. Depuis 2001, il officie dans cette boulangerie de village, où avec sa femme Florence, ils prônent les valeurs boulangères d’antan et le circuit court. Dans cette boulangerie, le couple propose des gourmandises classiques bien ancrées dans le terroir local, comme l’iconique pâté bourbonnais.

La Boulangerie Romalisse à Moulins

C’est à Moulins, dont ils sont tous deux originaires, que Sandra et Nicolas se sont rencontrés il y a 26 ans. Mariés et parents de deux enfants, ils ont toujours travaillé en tandem, avec Madame à la vente et Monsieur au fournil. Formée au métier sur le tas par son cher et tendre, Sandra est aujourd’hui en charge de la pâtisserie et du Snacking. Dans leur labo, ils travaillent en binôme et sont aussi en totale osmose sur la philosophie de leur métier

Vendredi 24 février dans le Cantal

La Maison Proumen à Aurillac

Bienvenue chez Stéphanie et son mari Quentin, un pâtissier très pointilleux ! Originaire d’Aurillac, Quentin obtient haut la main son CAP et son Brevet de maitrise avant de terminer finaliste du Concours des Meilleurs apprentis de France en 2012. Il décide de mettre en pratique son savoir-faire en reprenant avec sa femme cette boutique Aurillacoise, voilà 7 ans. Entre pains qualitatifs et pâtisseries au cordeau, ici on a l’embarras du choix ! Et pour satisfaire au maximum leur clientèle, côté boutique et fournil Stéphanie et Quentin peuvent compter sur une équipe de 19 personnes ultra motivées !

La Boulangerie Servant à Vezac

Enfant, Bryan avait deux rêves : devenir pâtissier-boulanger et avoir une boutique dans son village natal. Premier souhait réalisé en 2014 et 2015 avec l’obtention d’un CAP Boulanger et pâtissier ! Quant au deuxième : un établissement flambant neuf ouvert en 2020, à Vézac bien évidement, et qui recèle de délicieuses et nouvelles gourmandises, murement réfléchies par ce redoutable challenger ! Des nouveautés qui certes, ravissent sa clientèle, mais qui permettent aussi au compétiteur cantalou de s’entrainer quotidiennement pour sa deuxième autre grande passion : la compétition !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert