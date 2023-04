La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Bretagne du 24 au 28 avril

Place à la Bretagne pour cette dix-septième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 24 au 28 avril par le jury de cette 10ème saison composée de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 24 avril dans les Côtes-d'Armor

Au Levain Briochin à Saint-Brieuc

Bienvenue chez Jessica et David, un couple d’artisans qui a dit “Kenavo !” à la Normandie pour s’expatrier en Bretagne ! Il y a 13 ans, ils quittent leur petit village pour s’installer en ville et plus précisément à Saint-Brieuc. Ils font l’acquisition de cette jolie boutique aux couleurs de la mer, dans laquelle ils se sont fait une joie d’élargir leur gamme de produits ! Mais pas de quoi effrayer nos normands expatriés, qui fort heureusement ne manquent pas d’idées pour séduire leur exigeante clientèle !

La Mie Pierre à Plédèliac

Originaire d’ici, Pierre est un véritable “Enfant du Pays”! C’est tout naturellement que ce boulanger-pâtissier décide de reprendre la boulangerie de son village il y a 1 an. Un rêve d’enfant dans lequel il a embarqué sa compagne Gwendoline et bien sûr quantité d’alléchantes gourmandises, tant au niveau du snacking que des pâtisseries et bien sûr des pains ! Et chaque matin, leur première cliente, c’est Paulette, la grand-mère de Pierre.

Mardi 25 avril en Ille-et-Vilaine

E&J Coudray à Bréal-sous-Montfort

Déjà titulaire d’un CAP boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur et glacier, Jérôme franchit une étape supérieure en 2017 en ouvrant son propre établissement avec sa femme Élodie. Un ancien corps de ferme transformé en boulangerie vaste et moderne, dans lequel nos artisans bretons prônent la qualité et le 100 % fait maison ! Et tout ce qu’il a appris pendant sa carrière et auprès de son grand père, le digne héritier tient aujourd’hui à le transmettre à ses apprentis, comme Goulven, ancien apprenti, aujourd’hui chef boulanger, avec qui il participer au concours.

Les Couleurs du pain à Montfort-sur-Meu

Dans cette charmante boulangerie, les gâteaux ont des noms de peintres ! Des petits chefs d’œuvres comestibles sont le fruit du travail de François et Caroline, les artistes du fournil ! Cette histoire d’art et de gâteaux est d’abord une histoire d’amour. Les deux Bretons se sont rencontrés en 2004 aux Beaux-Arts pendant des cours du soir. Pour les beaux yeux de son amour de pâtissier-boulanger, Caroline l’épouse, démissionne et accepte de le suivre dans sa folie créative. Dans cette jolie boutique reprise en 2020, elle est à la fois responsable de boutique et manager de son artiste de mari !

Mercredi 26 avril en Ille-et-Vilaine

Grain de Délice à Saint-Malo

Si Valentin le tout-fou et Nicolas le tout-calme trouvent un équilibre optimal depuis leur rencontre en 2017 au CFA, ces deux bretons ont aussi trouvé une parfaite harmonie dans leur façon de travailler. Cette complémentarité et cette envie d’entreprendre, c’est ce qui les ont poussés à ouvrir ensemble cette boulangerie au look branchée en 2021. En attendant de pouvoir étoffer leur équipe, épaulés par Margaux la compagne de Valentin en boutique, ils proposent une petite gamme de produits plus appétissants les uns que les autres : pains spéciaux craquants, viennoiseries gourmandes, snacking généreux et bien sûr pâtisseries élégantes !

La Boulange de Tom à Pleine-Fougère

Bienvenue dans l’établissement de Thomas, un artisan persévérant ! La détermination, ce champenois d’origine, l’a ancrée en lui depuis son plus jeune âge. Devenir boulanger, c’était un rêve de gosse. L’enfant gourmand devenu jeune adulte s’oriente donc vers un CAP en boulangerie pâtisserie. Si les débuts ne sont pas faciles, Thomas s’accroche et se perfectionne dans plusieurs établissements champenois. En 2022, c’est la consécration lorsqu’il parvient à s’offrir sa propre boulangerie dans une région qu’il convoite depuis toujours : la Bretagne !

Jeudi 27 avril dans les Côtes-d'Armor

Les P'tits Babas de Plémet à Plémet

Originaire de Bretagne, David a longtemps baroudé pour exercer son métier. Biarritz, Avignon ou encore Porquerolles, cet Artisan Nomade a fait ses armes dans différents palaces et travaillé auprès de chefs de renom tel qu’Alain Ducasse ou encore Michel Sarran. C’est d’ailleurs sur les conseils de ce dernier que David part s’installer à New York en 1994 avec sa femme pour y vendre ses pâtisseries aux restaurateurs américains. Après 10 ans de rêve, David et Valérie choisissent de retourner sur leur terre natale et d’y ouvrir une boulangerie en 2005 dans le Morbihan. Deux autres suivront derrière dont celle-ci ouverte depuis 2 ans ! Un établissement qu’ils ont remis au goût du jour et dans lequel le couple met en valeur des produits simples et élégants !

Antoine Le Notre à Lamballe

Bienvenue chez Antoine, un Breton fou amoureux de sa région et qui n’a pas tergiversé sur l’implantation de sa nouvelle boulangerie ! Après le collège, il s’oriente donc vers un apprentissage en pâtisserie, en Bretagne bien évidemment ! Or voilà que de prestigieux palaces et établissements étoilés font les yeux doux au jeune pâtissier prometteur. Difficile d’y résister alors Antoine se résout à quitter sa chère Bretagne. Après avoir sillonné, pendant 6 ans, une partie de la France, un bout du Québec et remporté en 2020, le championnat de France des desserts, il pose de nouveau pieds et valises sur le sol Breton avec un nouveau projet : ouvrir un établissement rien qu’à lui !

Vendredi 28 avril en Ille-et-Vilaine

La Maison Fontaine à Rennes

Bienvenue dans l’établissement tenu par Anne et son mari Jean-Jacques, un artisan au taquet de chez taquet ! Après 7 années passées à travailler d’arrache-pied en tant qu’ouvrier, ce pâtissier-boulanger décide de s’émanciper et de focaliser toute son énergie sur sa propre boutique. Challenge relevé et réussi avec une première boulangerie ouverte en 2013, avec sa femme, dans la campagne Rennaise. Mais voilà, entre l’arrivée de leur deuxième enfant, la crise sanitaire et l’envie de se rapprocher de leur famille, le couple ferme boutique 7 ans plus tard pour déménager en plein cœur de Rennes !

La Boulangerie du Thabor à Rennes

Maxime et Pierre sont boulangers depuis 8 ans. Ils ont fait leurs études ensemble à Brest et sont même devenus colocataires ! Ces deux copains-là partagent la passion du pain ! Une fois diplômés et après quelques années d’expérience chacun de leur côté, les anciens colocataires se sont de nouveau réunis autour d’un projet en 2020 : ouvrir cette boulangerie à Rennes où ils proposent des produits qui font envie aux familles comme aux jeunes fêtards ! Mais amateurs de pâtisseries passez votre chemin car ici, nos deux jeunes Bretons préfèrent se consacrer aux produits qu’ils maitrisent à la perfection.

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert