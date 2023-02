La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Bretagne du 6 au 10 février

Rendez-vous du lundi 6 au vendredi 10 février à 18h35 sur M6

Les boulangeries visitées pour cette sixième semaine de compétition

Lundi 6 février dans le Finistère

La Boulangerie Le Darz à Landerneau

Nicolas, le Grand Frère s’apprête à affronter son Petit Frère, Thibaud. La boulangerie c’est toute une histoire de famille ! Au quotidien, Nicolas est entouré d’une belle équipe de 8 personnes, mais pour l’accompagner dans le concours, comme une évidence, et avec un brin de stratégie, il a choisi de se tourner vers celle par qui tout a commencé : sa maman, Gwenola

La boulangerie Le Darz à Pont-Aven

Thibaud, le Petit Frère, de 6 ans son cadet est l’héritier de l’affaire familiale. À l’instar de son grand frère, Thibaud est tombé dans le pétrin familial à la naissance ! Et si au quotidien, l’objectif de Thibaud est de satisfaire sa clientèle en défendant les valeurs boulangères familiales, aujourd’hui, son défi, c’est de battre à plate couture son grand frère et sa mère !

Mardi 7 février dans le Finistère

Le Fournil de Florian à Plouzane

Bienvenue dans la boulangerie de Florian, le père, Isabelle, la mère et Awena, la fille, une famille hyper fusionnelle ! Mais Florian travaille aussi avec sa sœur, Nolwenn et sa nièce, Noémie Cet amour connecté de notre couple hyper fusionnel s’exprime chaque jour à travers les pains qu’Isabelle, devenue boulangère, prépare avec amour et les pâtisseries résolument gourmandes conçues par Florian et Awena, leur fille de 19 ans, une enfant du fournil qui ne pouvait pas faire autre chose que marcher dans les pas de ses parents adorés !

O'Délices de la Boul'Ange R à Châteauneuf du Faou

Après l’obtention de son CAP boulanger et du titre de meilleur apprenti en 1985, notre ambitieux patron Yann a fait ses armes pendant quelques années chez des artisans boulangers avant de signer pour un poste en grande distribution. Mais après 11 ans de bons et loyaux services, il décide de revenir à l’artisanat et d’ouvrir sa première boutique à Brest Des choix audacieux, mais surtout judicieux qui font de sa boulangerie un lieu incontournable pour tous les travailleurs de la région. Ils peuvent venir déguster pains chauds, viennoiseries pur beurre, pâtisseries gourmandes et belle gamme de snacking à n’importe quelle heure de la journée ! Il n’oublie pas Fabien, son chef pâtissier, et Fabien, son chef boulanger, qu’il a choisi aujourd’hui pour représenter son établissement dans le concours.

Mercredi 8 février dans le Finistère

La Boulangerie Ti-Forn à Audierne

Bienvenue chez Luc, un boulanger-pâtissier breton qui s’est formé à l’artisanat sans l’aide de personne La recette du succès ? Les produits 100% bretons de cet enfant du pays, le Kouign-Amann, une belle gamme de pains, des viennoiseries et des snacking qui sentent bon la Bretagne à base de lait ribot, de beurre salé ou encore de sarrasin.

Terre de levains à Saint-Renan

Frédéric est un boulanger passionné par le levain ! Fils d’une maman qui tenait une pizzeria depuis tout petit, Frédéric met la main à la pâte ! En 2017, ce breton d’origine décide d’ouvrir, avec sa femme Béatrice, sa première boulangerie à Saint Renan, le levain est forcément mis à l’honneur ! Et si leurs clients ont depuis longtemps succombé à leurs pains au levain, ils se régalent également de leur généreux snacking, de leurs gourmandes pâtisseries boulangères et autres spécialités bretonnes préparées avec amour par Frédéric

Jeudi 9 février dans le Morbihan

La Boulangerie pâtisserie Thierry Hafnaoui à Nostang

La frénésie de la boulangerie pâtisserie, Thierry l’a chopée comme un virus tout petit dans le fournil de son oncle où il passait ses vacances. C’est en 2005, qu’il ouvre avec sa compagne Marina, leur boulangerie, la première d’une longue série ! Et voici donc la septième : une boutique élégante et chaleureuse qui leur tient particulièrement à cœur… Entre leur belle gamme de pains certifiée BIO, leurs pâtisseries haute couture aux fruits frais et aux couleurs acidulées, leurs viennoiseries 100% beurre, 100% maison, sans oublier les 24 sortes de chocolats préparées et imaginées par le maître des lieux ! Ici, on voyage entre classique et moderne en travaillant toujours l’esthétisme !

La Boulangerie Conoir à Noyal Pontivy

CAP pâtisserie, CAP et mention complémentaire boulangerie en poche, il travaille pendant 8 ans, en tant qu’ouvrier à Vannes et en 2008, Alexandre décide de devenir son propre patron. Alexandre et sa femme Delphine se bâtissent une telle réputation qu’en 2021, ils sont obligés de s’agrandir ! Et si leur première affaire était une reprise, la seconde est une pure et simple création ! Un projet qui en aurait effrayé plus d’un, mais rien ne fait peur à notre couple de travailleurs acharnés ! Les clés de leur succès ? Convivialité, proximité et gourmandise ! Ici, étagères et vitrines sont toujours bien garnies ! Entre baguette et pains spéciaux, pâtisseries créatives et affriolantes et snacking alléchant, il y a largement de quoi se régaler tout au long de la journée !

Vendredi 10 février dans le Finistère

La Boulangerie Le Bachi à Crozon

Bienvenue dans la boulangerie d’Olfa et Sami, un couple de vrais champions ! Lauréats de différents prix en pâtisserie ainsi que celui du meilleur flan, le couple se paye même le luxe de décrocher en 2017 le prestigieux Prix de la Meilleure Baguette de Paris ! Pourtant, rien ne les destinait à la boulangerie quand ils se sont rencontrés, il y a 20 ans, sur leur lieu de travail, un restaurant du 17ème arrondissement de Paris. Et si Olfa et Sami bousculent un peu les habitudes de leurs clients dans la BOULANGERIE LE BACHI, en remplaçant le légendaire pain blanc par du pain au levain, en revanche, ils les chouchoutent en leur proposant les très traditionnels kouig amann et autres fars bretons

La Muse du meunier à Douarnenez

Stéphanie est une ancienne aide-soignante devenue la Boulangère Santé de Douarnenez ! Pour atteindre ce bel et ambitieux objectif, Stéphanie travaille main dans la main avec son mari, Stéphane, meunier qui lui fournit une farine évidemment parfaitement locale et 100% bio. Ensemble, ils ont un rêve : proposer des produits conçus spécialement pour une digestion facile et des apports nutritionnels mesurés. Alors pour y arriver, Stéphanie passe son CAP boulangerie, en 2018, et après un an de travail en alternance, elle ouvre sa propre boutique ! Stéphanie propose une gamme de produits en parfaite harmonie avec son objectif santé ! Des pains au levain, à la fermentation lente pour une meilleure digestion, créés avec les farines pleines de nutriments de Stéphane et côté pâtisserie, là aussi, tout a été réfléchi !

