La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Centre-Val de Loire du 1er au 5 mai

Place au Centre-Val de Loire pour cette dix-septième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 1 au 5 mai par le jury de cette 10ème saison composée de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 1er mai dans le Loiret

Les Deux Boulangers à Saint-Jean-de-Braye

Fille et petite-fille de boulanger, Julienne est titulaire d’un CAP Pâtissier et d’un CAP boulanger, tout comme Vincent, formé chez les Compagnons du Devoir. En 2010, ils tombent amoureux sur les bancs du centre où ils préparent leur brevet de maitrise en boulangerie. Mais au moment de passer l’examen, ils ont beau être des tourtereaux, ils n’en restent pas moins rivaux ! 12 ans et 2 enfants plus tard, nos redoutables challengers sont les heureux patrons de cette boulangerie ouverte en 2016 dans laquelle ils placent comme à leur habitude la barre très haut pour faire plaisir à leurs clients !

La Boulangerie Carreira à Chambon-la-Forêt

Le courage, la volonté et l’amour des bons gâteaux ont permis à Nelson de retrouver le droit chemin. À 15 ans, il quitte définitivement le collège et se lance dans l’apprentissage en pâtisserie. Pour soutenir son mari, en 2016, Gaëlle quitte sa casquette de factrice et devient responsable de vente dans leur jolie boulangerie qui ne désemplit pas ! Ici, leurs clients se régalent de pains spéciaux, de viennoiseries bien gourmandes ou encore de pithiviers pour lesquels Nelson a été 2 fois médaillé. Mais comme notre artisan n’oublie pas d’où il vient à son tour aujourd’hui, il donne leur chance à de jeunes apprentis comme Thibault, 19 ans, son binôme dans le concours.

Mardi 2 mai dans le Cher et l'Indre

Aux Trois Choux à Saint-Amand-Montrond

Titulaire d’un CAP boulanger et d’un BTM en pâtisserie, pendant 10 ans, Clément fait ses armes dans différentes entreprises où il apprend, entre autres, le snacking et la tarterie. Fort de toutes ses expériences, en 2014, il se jette à l’eau et réalise le rêve de sa vie. L’image de Sophie et Clément, c’est le 100% artisanal, que leurs clients apprécient dans leur gamme complète de pains tradition et spéciaux, de pâtisseries classiques remises au goût du jour et surtout de viennoiseries !

La Boulangerie Autissier à Châteauroux

Fils d’une maman qui cultivait du blé, la voie de Benoit était toute tracée ! À 18 ans, CAP Boulanger décroché, ce berrichon pure souche choisit la voie royale et part se former chez les Compagnons du Devoir ! 6 ans plus tard, alors qu’il travaille à Bourges en tant qu’ouvrier dans une boulangerie, notre mordu du pain va craquer pour une charmante étudiante en management. C’est en 2011 que nos amoureux font le grand saut en achetant leur première boulangerie dans un petit village de l’Indre. Deux autres suivront, à Châteauroux, dont celle-ci, ouverte il y a 4 ans. Ici, chaque jour, Benoit donne le meilleur de lui-même à ses clients, mais également à ses 17 employés à qui il transmet les belles valeurs acquises chez les Compagnons !

Mercredi 3 mai dans l'Indre et l'Indre-et-Loire

La Maison Chenu à Buzançais

C’est en Centre Val de Loire, qu’Alban vient faire son apprentissage. Diplômes décrochés, il continue à vadrouiller aux 4 coins de la France en tant qu’ouvrier et saisonnier et part même en Irlande pour se perfectionner. Mais en 2017, Alban stoppe enfin sa course folle pour ouvrir sa première boutique à Buzançais suivi quatre ans plus tard d’une deuxième. Tous les jours, Alban et sa petite équipe triment comme des fous pour offrir à leurs clients des produits qui leur ressemblent : simples et authentiques.

La Boulangerie des Bas Clos à Loches

Bienvenue dans le temple de la bienveillance, chez Frédéric, un artisan qui vous veut du bien ! Frédéric aurait pu être assistant social ou même psy mais il a choisi la pâtisserie chocolaterie, tout simplement, en faisant des gâteaux à Châtellerault avec sa maman. En 2005, il pose ses valises à Loches en reprenant cette boulangerie où il dorlote les papilles et le moral de ces clients. Pour sûr, ses clients, Frédéric ne les décevra jamais ! Vous savez pourquoi ? Parce qu’il fabrique le meilleur remède aux p’tits coups de blues : le chocolat ! Et si Frédéric est un artisan bienfaisant avec ses clients, il l’est tout autant avec sa petite équipe dont Raphaël, boulanger, fait partie depuis 3 ans.

Jeudi 4 mai dans le Cher

Le Paradis des Délices à Vierzon

Bienvenue chez Céline et Florian, deux jeunes patrons berrichons, heureux propriétaires de cette boulangerie depuis 2016. Quand Florian, boulanger pâtissier, et Céline, sa femme, reprennent, il y a 6 ans, une boulangerie quadragénaire, ils décident de tout changer. Adieu la déco rétro, adieu la fermeture le week-end et surtout adieu les surgelés ! Tels deux ouragans, Céline et Florian balayent tout sur leur passage pour donner une seconde vie à leur boulangerie ! Résultat : ils font revenir d’anciens clients partis depuis des années !

Le Comptoir de Saint-Georges à Saint-Georges-sur-Moulon

Pendant 16 ans, Anne, berrichonne pure souche a exercé, à Paris, ses talents dans le domaine de la communication. Mais en 2005, elle démissionne pour retrouver sa terre natale. On peut la retrouver dans cet ancien hôtel-restaurant de 1500 m2 dans lequel en 2011, elle a délocalisé sa biscuiterie et en a profité pour crée un lieu chaleureux et totalement atypique à la décoration chinée, tout à la fois boulangerie-pâtisserie et épicerie fine ! Ici, les clients peuvent repartir avec un repas entier du saucisson au gâteau en passant par le pain, le fromage et le vin !

Vendredi 5 mai dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher

La Boulangerie Gourreau à Joué-lès-Tours

Cet amour du métier, Didier le tient de son père boulanger-pâtissier. Eh oui, difficile d’échapper à son destin quand on est né dans le pétrin ! Alors adolescent, cet Orléanais d’origine s’est lancé sans hésiter dans l’apprentissage de la pâtisserie. Dès l’ouverture de leur première boulangerie en 1998, Didier et sa femme Elisabeth, décident de former, à leur tour, les espoirs des fournils de demain. Et aujourd’hui, dans leur boutique ouverte depuis 2006, ils poussent leurs apprentis à l’excellence en participant à de nombreux concours.

La Maison Chatelin à Tour-en-Sologne

Bienvenue chez Julie et Dylan un couple d’artisans aux caractères bien différents ! Ils se sont rencontrés il y a 10 ans, sur les bancs du CFA. Et depuis 5 ans, Julie et Dylan sont à la tête de l’unique commerce de Tour en Sologne : cette très accueillante boulangerie, qui leur ressemble et qui leur colle à la peau. Généreuse, dynamique, authentique, elle a du caractère et propose de bons produits sans chichis. Ils vont à l’essentiel : des pains tradition aux pains spéciaux, du traditionnel éclair au chocolat à la tartelette cookie, du burger gourmand au sandwich végétarien, ici, il y en a pour tous les goûts !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert