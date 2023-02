La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Haute-Normandie du 27 février au 3 mars

Place à la Haute-Normandie pour cette neuvième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 27 février au 3 mars par le jury de cette 10ème saisons composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

ⓘ Publicité

Lundi 27 février dans l'Eure

Aux Petits Plaisirs à Harcourt

Bienvenue chez Thomas, un artisan à fleur de peau ! Et c’est justement ce côté sentimental qui a poussé Thomas à quitter en 2022, le poste de responsable pâtissier qu’il occupait depuis 10 ans à Bernay pour reprendre cette petite boulangerie d’Harcourt. Thomas connait déjà l’expérience, puisqu’il a participé au concours en 2020 avec son ancien patron. Pas de victoire à l’époque, mais en bon sentimental, Thomas a eu envie de revoir Bruno et de rencontrer Noémie pour leur présenter sa boulangerie.

Aux délices de Louviers à Louviers

La grande aventure familiale d’Anne et Franck a commencé, en 1996, lorsque les parents de Franck achètent cette boulangerie, en plein cœur de Louviers. En 2005, ils passent le relais à leur fils et en 2020, après avoir décroché son CAP Boulanger et une Mention Complémentaire en pâtisserie, Maxime vient prêter main forte à son père. Dans la grande boulangerie de ce clan familial se côtoient produits raffinés traditionnels et modernes qui mettent l’eau à la bouche. Le tout présenté dans un univers chaleureux qui incite à céder à la tentation !

Mardi 28 février dans l'Eure

Aux Saveurs des Bois à Bois-Jérôme-Saint-Ouen

Barbara et Christophe sont les Héros du village ! En effet, ils ont ouvert la première boulangerie de leur village. Depuis plus de 4 ans, le maire cherchait désespérément un couple de boulangers et ces deux normands, originaires du Havre, n’ont pas été longs à convaincre. Son amour du pain, Christophe le tient de son enfance… Et aujourd’hui, c’est dans sa boulangerie à lui que les enfants viennent acheter leurs viennoiseries du goûter, les pâtisseries du dimanche et le bon pain frais et croustillant du matin, fabriqué à base de blés exclusivement normands et cuits à l’ancienne !

Maison Escriva à La Couture-Boussey

Dans un village dédié à la musique, voici un boulanger sans fausse note, formé chez les plus grands : Romain, 26 ans, l’Artisan Chef d’Orchestre. Pour partager son amour des beaux et bons produits, très vite, Romain a eu l’envie de se mettre à son compte. Alors en 2018, à 22 ans, il réalise son rêve en reprenant une boulangerie en perte de vitesse et lui donne une seconde vie ! Tout est pensé pour régaler les habitants du village : du snacking au pain en passant par les viennoiseries et bien sûr, les appétissantes pâtisseries !

Mercredi 01 mars en Seine-Maritime

Maison Brilhault à Port-Jérôme-sur-Seine

La maison Brilhault c’est surtout le paradis des gâteaux ! Bienvenue chez Benoît, le Serial Pâtissier. Son obsession pâtissière, Benoît la tient de son enfance gourmande. Fils de boulanger pâtissier Mayennais, c’est avec ses parents qu’il apprend le métier. Mais brevet de maîtrise en poche, il n’a qu’une idée en tête : faire rimer passion avec excellence, alors il part se former dans un prestigieux palace parisien. Fort de cette expérience très intense, Benoit décroche rapidement un poste de responsable pâtisserie dans une boulangerie dans le Val d’Oise. L’occasion pour lui de rencontrer une première fois le jury en 2014. Pas de victoire durant cette belle journée mais notre Serial Pâtissier n’a pas dit son dernier mot !

Maison Courbe à Arques-la-Bataille

Bienvenue chez Emmanuelle et Sébastien, des artisans normands très accueillants. Leur grand cœur, le couple d’artisans l’ouvre même en dehors de leur boulangerie pour venir en aide aux familles voisines quand elles sont en difficulté. Sa passion pour le pain, Sébastien la découvre à 13 ans, grâce au boulanger de son village. Après avoir quitté le milieu de la boulangerie, il revient à 33 ans, décroche son Baccalauréat Professionnel en boulangerie et ouvre dans la foulée, avec Emmanuelle, leur première affaire au Tréport. C’est en 2018 qu’ils rachètent à Arques-la-Bataille, ville natale d’Emmanuelle, cette grande boutique pour le plus grand plaisir des habitants mais aussi de notre boulanger !

Jeudi 02 mars Eure / Seine-Maritime

Le Goût du Bonheur à Fleury-sur-Andelle

Bienvenue chez Marion et Ryan, 22 ans tous les deux, les tourtereaux du Fournil ! Inséparables, c’est main dans la main qu’ils ont repris, en 2021, la boulangerie de l’ancien patron de Ryan, l’enfant du pays. Un sacré challenge quand on a à peine 21 ans… Côté boulangerie, Ryan offre une quinzaine de pains spéciaux au levain et des viennoiseries délicieusement feuilletées. Côté pâtisserie, Marion propose une gamme aux saveurs originales et au visuel délicat, le tout fait avec beaucoup d’amour.

Atelier des Choupettes à Bois-Guillaume

Bienvenue dans le temple de la gaieté, chez Céline et Axel, des Artisans Joyeux ! Si Céline est fille de boucher, Axel, lui, est fils d’un boulanger pâtissier qui lui a transmis sa passion de la plus gourmande des façons. Et après avoir fait ses premières armes dans une ville voisine, très vite, Axel revient travailler dans la boulangerie familiale. Il en prend même la direction en 2020 pour le plus grand plaisir de Céline ! Et quand on est heureux forcément on fait de beaux et bons produits : généreux, gourmands, et modernes !

Vendredi 03 mars en Seine-Maritime

Valentin for life à Isneauville

Fils et petit-fils de commerçants, le business, Thibault a ça dans le sang. Après l’obtention de son BTS commerce et vente, il élabore avec son frère Valentin le projet d’ouvrir une boulangerie, mais en 2017, son aîné décède dans un accident. Il décroche son CAP Boulanger et son CAP Pâtissier et en 2021, pour faire honneur à son grand frère, il ouvre enfin à Isneauville une boulangerie bijou. Cette démarche locale et sincère fait qu’aujourd’hui la boulangerie de Thibault ne désemplit pas ! Un succès qui permet à notre jeune patron de rêver encore plus grand !

Aux Caprices d'Eloïse à Bihorel

Bienvenue, chez Christelle et Michaël, les heureux convertis au Bio ! En 2017 lorsque Michaël, boulanger-pâtissier depuis 1997, développe soudainement une allergie aux farines conventionnelles, le couple commence à changer toute sa gamme de pains et de viennoiseries. Tant qu’à changer les produits, Christelle et Michaël en ont profité pour relooker leur boutique en choisissant une décoration qui rend hommage à la nature, bien sûr ! Et puisque le couple aime surprendre, il n’hésite pas à proposer en plus des grands classiques, des produits plus originaux et entièrement fait maison.

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert