Rendez-vous du lundi 30 janvier au vendredi 3 février à 18h35 sur M6

Les boulangeries visitées pour cette cinquième semaine de compétition

Lundi 30 janvier dans les Hauts-de-Seine

La Boulangerie Clem et Gwen à Clichy

Voici les Militants du Goût pour Tous : Gwendal, Clément et leur grande équipe ! Dans leur jolie boulangerie toute bleue de banlieue, refaite à neuf, chacun à son rôle bien défini. Si Clément gère la boutique et l’administratif, Gwendal, boulangerpâtissier formé dans les plus prestigieuses maisons, adapte tous les codes de la pâtisserie de luxe à leur établissement. Deux ans et demi après leur ouverture, notre duo a réussi, haut la main, le pari de rendre le goût à accessible à tous !

Pains et Factory à Rueil-Malmaison

Bienvenue chez Martial, le Fils Prodigue d’une famille de boulangers! Loin de mettre les mains dans le pétrin à l’adolescence, Martial a choisi plutôt le monde des affaires ! Mais en 2014, il passe enfin son CAP Pâtissier, quant à la boulangerie, il l’apprend en famille ! Mais après 5 ans de perfectionnement, Martial décide de voler de ses propres ailes. En 2019, il ouvre une boulangerie à son image entre pains bio, classiques boulangers et produits fusion, inspirés de son expérience brésilienne.

Mardi 31 janvier à Paris

Land and Monkeys dans le 4e

“Rêve juste, Mange fun !”, telle est la devise de Rodolphe et sa femme Yoshimi, des patrons 100% vegan ! De l’indispensable croissant au pain au chocolat, en passant par les cookies, les marbrés, la baguette au blé ancien et les surprenants sandwich façon œuf mimosa ou encore sandwich campagnard, ici, on trouve tous les produits d’une boulangerie classique. Meilleur au goût mais pas seulement, le 100% vegan c’est aussi un engagement pour le respect et la protection de la planète.

La boulangerie-pâtisserie Arthur dans le 17e

Originaire du Val de Marne, Arthur, à 7 ans, dessinait déjà la boulangerie de ses rêves. Après 2 mois et demi de travaux, ce boulanger du bonheur lève enfin le rideau et propose à la vente des produits 100% maison. Le bonheur des clients, ça tient à peu de chose : de jolis pains spéciaux, des pâtisseries délicates, le sourire chaleureux de Jauriane, responsable des ventes, ou encore le plaisir de travailler avec son meilleur ami : Yohan, rencontré lors de leur CAP boulangerie. La bonne humeur, l’amitié, les bons produits faits maison, c’est la recette gagnante d’Arthur et son équipe !

Mercredi 1er février

La boulangerie Shkop à Charenton-le-Pont dans le Val de Marne

Enfants d’entrepreneur, Victor et Cléa, frère et sœur boulangers 2.0, suivent naturellement le parcours classique des écoles de commerce. Ici, Victor, Cléa et leur jeune équipe dynamique produisent des pains BIO et un peu de viennoiseries essentiellement vendus en ligne sur leur site, ou sur des applications de courses. Ils fournissent également des magasins BIO, des restaurateurs et réalisent aussi un peu de vente directe. Un plaisir pour tout le monde et notamment pour Alexis, le Chef Boulanger, qui après avoir travaillé pour les plus prestigieuses tables étoilées de Paris, s’est laissé embarquer dans le projet un peu fou de Cléa et Victor !

Aube Boulangerie à Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne

Bienvenue chez Anissa qui a troqué la robe d’avocate contre le tablier de pâtissière ! Et pour l’aider à s’adapter, Anissa a toujours pu compter sur Martin, son compagnon depuis 8 ans. En mars 2021, quand elle décide de reprendre cette jolie boulangerie, à Champs sur Marne, Martin s’investit pleinement à ses côtés en parallèle de son travail dans les ressources humaines. Ils misent sur une gamme de pains spéciaux exclusivement BIO réalisés sur levain. Un gros changement pour Rhida, le chef boulanger, qui faisait partie de l’ancienne équipe.

Jeudi 2 février dans l'Essonne

Paris Panem à Orsay

Valentin est passionné par la pâtisserie, depuis qu’il est tout petit ! Alors, comme une évidence, à 17 ans, il décroche son CAP Pâtissier, Chocolatier, Confiseur, Glacier ! Pour s’imposer face à la concurrence, Valentin et Tifenn ont certes misé sur leur amour mais surtout sur une offre très complète : 16 pains différents, un mélange de viennoiseries classiques et originales, une farandole de pâtisseries élégantes et même du snacking généreux.

Le fournil du pain commun à Chalo-Saint-Mars

Bienvenue chez Olivier, un boulanger en communion avec la nature ! En février 2022, après 8 mois de travaux, Olivier ouvre sa boutique flambant neuve dans laquelle il propose une gamme très variée de pains spéciaux, des grosses pièces disponibles à la coupe, des pâtisseries boulangères et quelques viennoiseries. Une offre qui bouscule un peu les habitudes bien ancrées des habitants du petit village, mais qui peut plaire !

Vendredi à Paris

La boulangerie Graine dans le 11e

Benjamin est un ancien participant de la Saison 3 ! Pour décrocher le graal, cette année, il a choisi comme binôme Estelle, à l’époque, jeune employée, tout juste diplômée d’un CAP Pâtisserie. , Estelle a arrêté la pâtisserie pour se consacrer exclusivement à l’accueil et Benjamin a choisi d’installer son labo boulanger à la vue de tous ses clients ! Afin d’éblouir leurs yeux et dorloter leurs papilles, ils proposent une très large gamme de pains BIO, des viennoiseries généreuses, du snacking alléchant et des verrines très originales en guise de pâtisseries !

Cozette boulangerie dans le 12e

Avant de vivre son rêve boulanger, Sami a connu le désenchantement du rêve américain ! Aujourd’hui, il vit sur un petit nuage dans cette petite boutique à la façade historique. Sami réalise son rêve en fabriquant des produits à base de farines bio, de matières premières françaises et d’œufs de poules élevées en plein air, le tout proposé à la vente à des prix raisonnables ! Et dès le début de cette aventure, il a pu compter sur sa bonne fée : Paola !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert