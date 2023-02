La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Nouvelle-Aquitaine du 13 au 17 février

Rendez-vous du lundi 13 au vendredi 17 février à 18h35 sur M6

Les boulangeries visitées pour cette septième semaine de compétition

ⓘ Publicité

Lundi 13 février dans les Landes

Des idées gourmandes à Capbreton

Bienvenue dans l’établissement de Tiffany et Benjamin, deux artisans qui ont quitté leur terre natale Sarthoise pour ouvrir leur toute première affaire sur la côte Landaise en 2018, en reprenant une jolie boutique que le landais d’adoption convoitait secrètement depuis l’enfance… Si la boulangerie de Tiffany et Benjamin est remplie de souvenirs d’enfance, à l’évidence ils vont s’en fabriquer d’autres tout aussi beaux que ce soient pour eux ou pour leurs clients ! Et pour cela, ils peuvent compter sur Nicolas, bien plus qu’un employé, c’est aujourd’hui, un ami.

La Maison Bourgeais à Saint-Martin-de-Seignanx

La Maison Bourgeais est tenue par Laurence et son époux Benjamin, un artisan herboriste ! Si dans cette boulangerie ouverte en 2021, Benjamin propose des grands classiques boulangers et pâtissiers, il apporte un petit vent de fraicheur via les fleurs et plantes aromatiques qu’il dissémine un peu partout dans ses créations. Et pour s’approvisionner, il peut compter sur Lucile, une agricultrice hyper calée sur le sujet. Avec leur belle gamme de produits 100% maison qui mêlent habilement tradition et innovation, Laurence et Benjamin ont de quoi être fiers !

Mardi 14 février dans les Pyrénées-Atlantiques

La Maison Chaudron à Artix

Alors dans la Famille Pétrin, on demande : Anthony, le grand frère, boulanger pâtissier et gérant de l’établissement ! Jimmy, le petit frère boulanger et co-gérant des lieux, Lisa, la petite sœur, pâtissière, Ghislaine, la maman, à la vente et enfin Yasmina, femme d’Anthony, responsable de la boutique. Ici on travaille donc en famille et ça, ça ne date pas d’hier, ni même d’avant-hier ! Mais si nos frangins du pétrin descendent d’une lignée d’artisans traditionnels, ils n’en restent pas moins modernes. Tant sur leur gamme de produits remise au goût du jour que sur les matières premières scrupuleusement choisies.

La Boulangerie Grange à Pau

Bienvenue dans l’établissement tenu par Jean-Baptiste, le Champion du Fournil ! À 16 ans, il remporte les Olympiades des métiers d’Aquitaine avant d’être sacré en 2011, Meilleur Jeune Boulanger de France. Il y a deux ans, les bras chargés de trophées, Jean-Baptiste décide d’ouvrir son propre établissement en plein cœur de Pau. Et si aujourd’hui, notre grand champion se consacre presque exclusivement à la boulangerie, il peut compter sur les talents d’Antoine, son chef pâtissier.

Mercredi 15 février dans les Pyrénées-Atlantiques

La Boulangerie Enka à Saint-Jean-de-Luz

Fils de boulanger, Nicolas, basque pur souche et fier de l’être, s’oriente au départ vers de la comptabilité. Il finit par passer à 24 ans son CAP Boulanger avant de s’envoler direction Sydney en Australie pour travailler dans une boulangerie très réputée. De retour dans son pays chéri, notre artisan n’a alors qu’une seule idée en tête : ouvrir dans sa ville natale son propre établissement. Et c’est chose faite avec cette jolie boutique ouverte il y a 9 ans. Un lieu chaleureux, où s’entremêlent tradition et modernité et où le patron a choisi de mettre l’accent sur une impressionnante gamme de snacking. Nicolas peut compter sur les talents de Julien, un chef cuisinier en qui il a toute confiance.

Les Douceurs du Braou à Biarritz

Bienvenue dans l’établissement d’Aurélien, un patron polyvalent ! Cette qualité, Aurélien la développe depuis toujours. Originaire du Maine et Loire, à 17 ans, il obtient son CAP cuisinier et devient saisonnier. 4 ans plus tard, il passe son CAP pâtissier avant d’obtenir presque dans la foulée celui de boulanger ! Cet établissement royal a ouvert en 2021. Bien qu’épaulé par une équipe de 4 personnes, Aurélien est sur tous les fronts, que ce soit au labo, au fournil et même à la vente ! Et force est de constater que les gourmandises proposées en boutique sont toutes aussi polyvalentes que le patron qui les fabrique.

Jeudi 16 février dans le Lot-et-Garonne

Le Fournil de l'Amarque à Moncrabeau

Bienvenue dans ce petit coin de paradis qui est à la fois la maison et la boulangerie d’Isabelle, celle qu’on appelle aussi la Globe-Trotteuse de la Boulange ! Après plusieurs excursions, c’est en Inde, qu’elle a découvert sa vocation. À son retour en France il y a 7 ans, elle prend alors son courage à deux mains, se lance, passe son CAP et ouvre sa boulangerie dans la foulée. Du four à bois, en passant par les produits, chez Isabelle, le concept “à l’ancienne” est tout sauf usurpé, c’est même une philosophie qui en plus de ses clients a également séduit, les magasins bio, le café associatif et le centre aéré du village.

La Maison Léopaul à Bias

Cheffe pâtissière, Pauline, est une jeune patronne qui détonne ! Après son baccalauréat, Pauline se destine à la médecine, mais après réflexion, elle abandonne ses études pour se consacrer à sa première passion : les bons gâteaux ! A 23 ans, elle ouvre sa première affaire dans sa région d’origine. Dans cette boutique sobre et élégante, où tout, absolument tout est fait maison, notre artisane peut exprimer pleinement sa vision du métier. Car dans le fournil de la patronne, on respecte les produits autant que la parité : 2 femmes pâtissent et 2 hommes boulangent. Parmi eux Yannis, son ancien apprenti qu’elle a choisi comme binôme pour cette compétition.

Vendredi 17 février

Les Artisans Réunis à Rivière-Saas-et-Gourby dans les Landes

Sébastien et Yoann sont deux artisans qui s’entendent comme larrons en foire ! Copains d’enfance, ça fait 25 ans que ça dure ! Et ce que ces copains d’enfance ont monté ensemble, c’est bien entendu cette charmante boulangerie ouverte en 2019 et pour laquelle ils ont eu un coup de cœur ! Si Sébastien s’occupe du levain, du pétrin, du pain et des viennoiseries, Yoann, lui, a en charge toute la pâtisserie. Mais inutile de préciser que les deux meilleurs copains trouvent toujours le moyen de bosser à 4 mains.

Aux Enfants Gâtés à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques

Bienvenue dans la boulangerie d’Alicia et Florian : un couple parfait à la ville comme à la boulange ! De l’humour, de l’amour et de la complémentarité, il y en a entre ce pâtissier-boulanger-chocolatier et cette ex-aspirante gendarme. En plus d’une jolie gamme traditionnelle de pâtisseries et produits boulangers, le chef propose à sa clientèle une ribambelle de pains spéciaux ! Quant au snacking c’est Alicia qui s’en charge, tout comme la gestion de la boutique. Attention, derrière ce joli sourire, notre ancienne militaire mène ses troupes à la baguette !

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert