La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Nouvelle-Aquitaine Nord du 10 avril au 14 avril

Place à la Nouvelle-Aquitaine Nord pour cette quinzième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 10 avril au 14 avril par le jury de cette 10ème saison composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

Lundi 10 avril en Gironde

La Boulangerie Tiembo à Parempuyre

Gaël, c’est l’artisan sans artifice ! Et si son visage vous dit quelque chose, rien d’étonnant, lors de la Saison 9, il était le mentor de son jeune frère, Romain, durant la semaine de compétition des apprentis. C'est en juillet 2022, qu'il réussit à convaincre sa compagne Marie qui n’est pas du tout de la partie, d’ouvrir avec lui une boulangerie ! Pour cette nouvelle aventure, Gaël a décidé de créer un lieu qui lui ressemble avec des produits qui lui ressemblent : exclusivement du 100% maison, des pains au levain, pétris à la main et côté pâtisserie, Gaël et Marie ont fait un choix très personnel…

Grain Boulangerie à Bordeaux

Bienvenue chez Nicolas et Jean-Philippe, des artisans qui vivent leur métier comme un véritable engagement ! Nicolas, boulanger, originaire de Pau, est titulaire d’un Brevet Professionnel et s’est formé dans de jolies maisons comme celle de Joël Rebuchon à Monaco. En 2019, il décroche le titre de Champion de France puis celui de Champion d’Europe de Boulangerie ! A ses côtés, il y a Jean-Philippe, pâtissier, natif de l’Île de Beauté, et un CV tout aussi bluffant ! De la rencontre de ces deux cadors dans les halles gourmandes de Bordeaux nait une belle amitié avec une vision commune du métier ! En 2021, ils ouvrent ce très bel écrin boulanger à l’esthétique épurée et à l’éthique pure…

Mardi 11 avril en Dordogne

La Maison Montaigne à Périgueux

Après 6 années passées dans les cosmétiques, en 2014, Émilie décide de se refaire une beauté professionnelle ! Cette native de Périgueux part en Auvergne passer en deux ans, un Cap Pâtissier et un Cap Chocolatier Confiseur Glacier. Elle en profite pour trouver la recette de l’amour, dans les beaux yeux de Marc-Antoine ! Après avoir ouvert une première boulangerie en 2018, dans le Périgueux natal d’Émilie, en 2021, nos deux reconvertis créent de toute pièce un second lieu un peu plus cosy entièrement dédié à leurs clients ! Ce couple moderne, avec Marc-Antoine à la vente et Émilie en production, proposent plusieurs cartes par an comme dans les grands restaurants !

Au tour des Traditions à Sanilhac

Bienvenue chez Benoît, le Compagnon Périgordin ! Le compagnonnage, Benoit en rêve depuis l’âge de 14 ans. Alors BEP à peine décroché, en 2009, le jeune Périgordin se lance dans la voie royale boulangère. En 2017, il décide d'ouvrir sa propre boulangerie ! Et aujourd’hui, Benoit peut remercier sa maman et même l’embrasser tous les jours s’il le veut ! Puisqu’elle est devenue la responsable des ventes de sa boulangerie construite de toutes pièces où ils travaillent avec une belle équipe de 8 personnes. Benoît propose chaque jour à ses clients des produits 100% artisanaux qui respectent les belles valeurs des compagnons !

Mercredi 12 avril en Charente-Maritime

La Maison Hervé à Château-d'Oléron

Bienvenue chez Laurence et son mari Stéphane, un Artisan 100% Créatif ! Originaire de La Rochelle, Stéphane est pâtissier depuis 35 ans. Après un parcours classique et l’obtention de son Brevet de Maitrise, il travaille dans de grandes maisons parisiennes dont une célèbre chocolaterie où il rencontre, il y a 27 ans, sa femme, Laurence. Le couple décide en 2010 de reprendre cette boulangerie à Château d’Oléron, totalement remise aux goûts du jour. Ce qui n’a pas changé en 12 ans, chez Laurence et Stéphane, c’est ce besoin permanent de nouveauté et cette envie de bousculer les codes de la pâtisserie ! Mais attention, mouvement perpétuel ne rime pas pour autant avec produits industriels !

La Maison des Saveurs à Saint-Vivien

Le goût pour la qualité des matières premières, Dimitri l’a découvert tout petit auprès de son père chef cuisinier. Mais c’est dans le domaine de la pâtisserie, qu’il a décidé de manier les saveurs. Décrit comme l’ambassadeur de la qualité et accompagné de Stéphanie, sa compagne, il a eu un véritable coup de cœur pour le petit village de Saint Vivien ! En janvier 2021, nait “La Maison Des Saveurs“, à la fois boulangerie-pâtisserie et salon de thé. Ils ont souhaité mettre l’accent sur la fabrication artisanale, le fait maison, à base de matières premières locales.

Jeudi 13 avril en Gironde

Graines de Campagne à Cavignac

Bienvenue chez Laurine, 27 ans, et Kévin, 29 ans, les jeunes patrons modernes ! Ici, c'est Madame, la Cheffe Boulangère et Monsieur, le Chef Pâtissier! Et c’est en 2014 au lycée professionnel de Châtellerault que tout a commencé entre nos deux tourtereaux ! Aujourd’hui Laurine et Kévin sont pacsés et heureux propriétaires de cette jolie boulangerie moderne reprise en 2022. Un lieu où le couple laisse parler sa créativité. Tout est pensé pour donner envie et rien n’est laissé au hasard. Faire plaisir aux gens : c’est leur plus grande fierté.

Le Pain de la Renaissance à Bordeaux

Marie-Christine est une patronne courageuse qui s’est reconstruite grâce à la boulangerie ! Pendant plus de 20 ans, elle est l’épouse et l’employée d’un boulanger. Un mariage qui s’est avéré, au fil des ans, traumatisant… Après ces années éprouvantes à traverser, à 50 ans, Marie-Christine se libère et trouve la force de se reconstruire. En 2019, elle devient sa propre patronne en reprenant cette boulangerie centenaire dans un quartier prisé de Bordeaux. Mais Marie-Christine reste toujours très investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Côté professionnel, elle s’occupe de toute la partie administrative. Pour la production, elle compte sur le binôme qui la représentera aujourd’hui dans la compétition : Dimitri, son chef pâtissier, et surtout Pascal, son chef boulanger et bras droit !

Vendredi 14 avril en Charente-Maritime

Rêveur de pain à La Rochelle

Isabelle et son mari Stéphane, boulanger-pâtissier, ont eu le coup de foudre, il y a 32 ans, sur un terrain de basket, en banlieue parisienne. À 22 ans, ils ouvrent leur première boulangerie à Rouen. 8 ans, plus tard, c’est à Agen, qu’ils lèvent le rideau et malheureusement les choses ne vont pas se dérouler comme prévu… Loin de se décourager, en 2017, ils prennent leur courage à quatre mains et repartent de zéro en ouvrant une nouvelle affaire à La Rochelle. Ils la revendent 5 ans plus tard pour acheter, toujours à La Rochelle, cette boulangerie qui n’attendait qu’eux ! Pas de doute, ils ont trouvé leur point d’ancrage ! Et comme ils se sentent enfin chez eux, nos Artisans Tenaces peuvent laisser toute leur créativité s’exprimer librement !

Ben et Antoine à Aytré

Benjamin et Antoine sont beaux-frères. Devenir boulanger, c’était plutôt le rêve de gosse de Benjamin ! Baccalauréat Professionnel Boulanger et même BEP Pâtissier décrochés, c’est chez les grands noms de la profession qu’il peaufine sa formation. De son côté, fils et petit-fils de boulanger pâtissier, c’est dans le pétrin familial qu’Antoine, CAP Boulanger et Mention Complémentaire en pâtisserie, fait ses premières armes ! C’est en novembre 2020 que Ben et Antoine flashent sur la plus vieille boulangerie d’Aytré à laquelle ils donnent un sacré coup de jeune sans se poser de questions et ils espèrent qu’elle charmera aussi le jury.

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert