La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Provence Alpes Côte d'Azur du 23 au 27 janvier

Rendez-vous du lundi 23 au vendredi 27 janvier à 18h35 sur M6

Les boulangeries visitées pour cette quatrième semaine de compétition

ⓘ Publicité

Lundi dans les Bouches-du-Rhône

La Boulangerie Les frères Pohl à Istres

Sylvain et Julien sont plus que des frères, plus que des pâtissiers, ils sont fusionnels depuis l’enfance, époque à laquelle ces deux varois d’origine partageaient tout, jusqu’à leur rêve de devenir un jour de grands pâtissiers ! Cela fait 4 ans maintenant que ces deux inséparables sont à la tête de cette boutique élégante tenue par Élodie, la femme de Sylvain. Ici, leurs clients peuvent découvrir des pâtisseries alléchantes faites avec amour et précision.

La boulangerie Farinette à Marseille

Étienne qui a déjà participé à la saison 4 et 5 de Top chef, espère bien tenir la recette gagnante de la Meilleure Boulangerie de France ! Ce chef aguerri a mis son savoir[1]faire de cuisinier au service de ses pains ! Du snacking aux gourmandises boulangères, en passant par les pains, ici tout est bio, fabriqué avec les mains et avec un véritable état d’esprit cuisinier-boulanger.

Mardi dans les Alpes de Haute-Provence

La boulangerie MP and Clo à Château-Arnoux Saint-Auban

Marie Pierre et sa fille Claudia sont deux artisanes aussi complices que fusionnelles ! Cela fait 3 ans que mère et fille fabriquent main dans la main du bon pain pour leurs clients. Quand elles ne produisent pas au labo, pains au levain, viennoiseries et autres gourmandises qui mettent à l’honneur leur chère région, elles les vendent en boutique tout simplement !

La Source à Forcalquier

Welcome dans la boulangerie de Curtis, un américain expatrié, qui a eu un énorme crush pour le savoir-faire boulanger Français ! Pour le pain et les viennoiseries, il privilégie le bio et les fermentations lentes et quant à la partie snacking, il s’adapte aux saisons. Une offre qui a su séduire bon nombre de Forcalquiérens !

Mercredi

La boulangerie Lyse à Cabrières d’Avignon dans le Vaucluse

Bienvenue dans la boulangerie d’Émilie et Julien, un couple d’artisans normands qui s’épanouit pleinement sous le soleil de Provence ! Ils se font un malin plaisir à transformer les meilleures matières premières et à faire découvrir à leur clientèle les saveurs gourmandes de leur belle région d’adoption

La maison Spiteri à Tarascon dans les Bouches du Rhône

Bienvenue chez Théo, 21 ans, à la fois artisan et patron à temps plein de cet établissement, ouvert depuis un an. Depuis l’ouverture, Théo, épaulé par sa mère Christelle à la vente, a rapidement conquis le cœur des Tarasconnais avec ses produits tous fait maison !

Jeudi

La boulangerie Elyse à Marseille dans les Bouches du Rhône

Marseillaises pure souche, Nadine et Sylvie, sont sœurs, patronnes d’Elyse et fières de l’être ! Ici, les maitres mots sont “qualité”, “fait maison” et un maximum de produits locaux ! Alain et Xavier, respectivement chef boulanger et pâtissier des lieux, ont été choisis pour représenter leurs patronnes dans ce concours !

Les douceurs estivales à Sanary-sur-Mer dans le Var

Bienvenue chez Gwendoline et Valentin, un couple d’artisans qui prend son métier très au sérieux ! Et cette boulangerie coup de cœur ouverte en 2016, Gwendoline et Valentin l’ont fait à leur image : moderne et chaleureuse. Ici, l’exigence est l’ingrédient principal de la gamme de produits qu’ils proposent entre les pains spéciaux au levain, le snacking généreux et bien sûr la pâtisserie tirée à 4 épingles.

Vendredi

La Parade des pains à La Verdière dans le Var

Bienvenue dans la boulangerie de Léa et de son compagnon Thomas, un jeune boulanger-pâtissier de 24 ans, cul et chemise avec sa grand-mère ! Dans cette petite boutique flambant neuve ouverte depuis un an, ce trio de choc hyper attaché et très attachant propose chaque jour une gamme alléchante de produits boulangers et pâtissiers tous fait maison

La boulangerie Meinado à Noves dans les Bouches du Rhône

Benvenuto dans le clan des italiens ! Voici Nadine, patronne et mama di 3 bambino : Grégory, le boulanger, mais aussi Anthony et Laëtitia, tous deux responsables de vente. 1000 mètres carrés dont 400 mètres carrés de boutique dans laquelle ils proposent des pains rustiques, une viennoiserie généreuse, des pâtisseries élégantes ainsi qu’un large choix de snacking sur lequel ils ont mis l’accent

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert