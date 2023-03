La saison 10 de La Meilleure Boulangerie de France en Rhône-Alpes du 13 au 17 mars

Place à la région Rhône-Alpes pour cette onzième semaine de compétition dans l'émission de M6. 10 nouvelles boulangeries visitées du 13 au 17 mars par le jury de cette 10ème saisons composé de Noëmie Honiat, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre

ⓘ Publicité

Lundi 13 mars dans l'Isère

La Maison Brialon à Saint-Marcellin

Bienvenue chez Audrey et Julien, alias le boute en train du fournil ! Mais attention, si Julien est toujours prêt à balancer une bonne petite blague, son métier de boulanger-pâtissier, il le fait très très sérieusement depuis 24 ans ! Aujourd’hui, Julien et Audrey sont à la tête de leur troisième affaire développée dans leur région d’origine. Entre une myriade de baguettes, de pains spéciaux, de viennoiseries, de snacking et une déferlante de pâtisseries, c’est vrai qu’ici, on ne sait que choisir !

La Boulangerie Salazard à Bourg-d'Oisans

Ses montagnes adorées, Maxime ne les quitterait pour rien au monde ! Ancien Compagnon du Devoir, ce boulanger-pâtissier est même plutôt bien implanté puisqu’avec sa femme, Yvonne, il possède trois établissements dans la région. Dans un laboratoire tout neuf, Maxime et son équipe fabriquent une belle gamme de pains, une ribambelle de viennoiseries et autres pâtisseries destinées à alimenter ses boutiques mais aussi les hôtels et restaurants du coin. Aujourd’hui, c’est à Bourg d’Oisans, village où Maxime a grandi, qu’ils vont accueillir, avec beaucoup de fierté, le jury.

Mardi 14 mars dans la Drôme

Le Fournil de Bonnet'M à Chabrillan

Dans cette adorable boulangerie de village, la responsable du fournil c’est Gwendoline, une jeune boulangère très déterminée ! Le chef étoilé de restaurant est Stéphane Bonnet, qui est aussi le propriétaire de cette boulangerie. Cuisinière et pâtissière, pour le restaurant et la boulangerie du Chef pendant 2 ans, elle finit par demander à son patron de pouvoir se former à la boulangerie. 8 mois après son arrivée, le boulanger en place démissionne, la laissant seule aux commandes. Depuis 6 mois, elle n’est plus seule à faire tourner la boutique ! Elle forme avec Shanna, une jeune boulangère néozélandaise de 23 ans un girls band énergique et solaire qui fabrique chaque jour pour les clients des produits exclusivement boulangers !

La Tartine à Valence

Julien est un artisan qui a tenu tête à ses parents pour faire de sa passion, un métier. À 18 ans, il obtenait son CAP pâtisserie, à 19 une mention complémentaire, à 22 un brevet de maîtrise et dans la foulée, il ouvre, en Ardèche, avec sa femme Angélique, leur premier établissement ! Aujourd’hui, à bientôt 40 ans, Julien et Angélique sont à la tête de leur troisième affaire ! Une boulangerie flambant neuve ouverte en 2021, à la place d’une ancienne banque. Plus de lingots, ni de billets, dans cet élégant espace de 65 mètres carrés, mais bien des trésors boulangers et pâtissiers à l’esthétique recherchée, 100% maison, fabriqués à partir de bons produits locaux et qui répondent tous à l’exigence des patrons.

Mercredi 15 mars en Ardèche et dans la Drôme

La Boulangerie Brice & Marie à Largentière

Si pour Brice l’amour de la rime est arrivée à l’adolescence, c’est dès l’enfance qu’est né celui du bon pain ! Natif du Bénin, en Afrique de l’Ouest, petit garçon, il passait toutes ses vacances chez ses grands-parents boulangers juste au-dessus de leur fournil. CAP boulanger en poche, Brice s’envole avec femme et enfants pour l’Ile de la Réunion. Pendant 1 an, il se fait la main dans différents établissements jusqu’au jour où il entend parler d’une boulangerie à reprendre en Ardèche. Ici depuis 5 ans, quand il ne lit pas des poèmes, il fabrique une jolie gamme de pains spéciaux, de viennoiseries et de pâtisseries boulangères, issus de farines bio, toujours en laissant libre court à son âme d’artiste…

La Boulangerie des Échavarelles à La Garde-Adhémar

Bienvenue chez Sophie et Nicolas, un couple d’artisans qui a installé sa boulangerie en plein cœur de la ferme familiale ! Fils de maraichers BIO, Nicolas grandit au milieu des fruits et légumes ! Pourtant à l’adolescence, il n’a qu’un rêve : devenir pâtissier ! CAP et BTM en poche, il part travailler dans différents établissements de la région. Mais 10 ans plus tard, il a le sentiment d’avoir fait le tour de tous les gâteaux ! Nicolas se consacre exclusivement aux pains, viennoiseries et autres douceurs boulangères tous conçus à partir de farines Bio locales et de fruits et légumes produits bien évidemment à la ferme !

Jeudi 16 mars dans la Drôme

La Boulangerie Aracil à Suze-la-Rousse

Passionné par la boulangerie depuis sa plus tendre enfance, Théo s’est formé chez les Compagnons du Devoir. Après un Tour de France de sept ans, il décroche un boulot à Bordeaux où il fait rapidement la connaissance d’une jolie étudiante en histoire de l’art… Après ce coup de foudre ravageur, Déborah plaque ses études d’art pour suivre son amoureux dans son village natal, à Suze la Rousse, où ils reprennent la boulangerie historique ouverte depuis 1880 ! Et c’est parce qu’il aime passionnément son petit village que Théo veille chaque jour à offrir tout son savoir-faire à ses clients dans des produits, exclusivement faits maison, gourmands, élégants et surtout créatifs !

La Boulangerie Jules à Tulette

Boulanger depuis 39 ans, Laurent a longtemps été à la tête d’un réseau de 30 boulangeries reparties dans toute la région. Et lorsqu’en 2006, Maria rentre dans le groupe pour gérer l’une des boutiques, le courant entre les deux passe immédiatement, jusqu’à la naissance de leur bébé : un ancien garage automobile que ses parents ont totalement transformé en 2017, pour en faire un lieu à leur image chaleureux et convivial. Être au contact direct avec ses clients voilà le leitmotiv de notre boulanger accueillant. Et chaque jour, il chouchoute sa clientèle avec une large gamme de produits boulangers et pâtissiers généreux et gourmands tous faits maison et surtout avec beaucoup d’amour.

Vendredi 17 mars en Haute-Savoie

Aux délices d'Othônes à Thônes

Bienvenue chez Katherine et Christian, les Mariés du Pain ! Depuis leur rencontre en 1989, Katherine a suivi son amour de pâtissier-chocolatier partout où il allait ! Après 2 enfants et 11 ans de bourlingue, de Nice en passant par Bourg en Bresse, le couple a décidé de s’installer à Thônes pour y couler des jours heureux. Katherine, à la vente, et Christian, au labo, où il pâtisse sans relâche ! C’est toujours avec beaucoup d’amour et d’admiration, même après 30 ans de mariage, que Katherine propose à ses clients les pains et les pâtisseries, un brin rétro de son mari qui fête cette année ses 40 années de métier !

La Boulangerie des Glières à Fillière

Bienvenue chez David, un patron ultra cool. Et s’il est aussi gentil, c’est sûrement parce qu’il exerce depuis 28 ans, le métier dont il a toujours rêvé ! CAP boulanger, pâtissier et chocolatier en poche, il suit sa sœur à Megève et travaille pendant 14 ans comme ouvrier dans une boulangerie. Et après une première affaire, en Haute Savoie, en 2013, il rachète cette boulangerie en plein cœur des montagnes. Dans sa petite boulangerie de village, David propose à ses nombreux clients des produits qui sont le reflet de son épanouissement professionnel, un mélange de gourmandise, de tradition et de simplicité. Et pour l’aider à réaliser toutes ces gourmandises, il peut compter sur son équipe de 16 personnes en qui il a toute confiance.

Comme chaque semaine, elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert