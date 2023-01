La saison 10 de la Meilleure Boulangerie de France sur M6 commence en Occitanie du 2 au 6 janvier

Le tour de France le plus gourmand de la télévision fête ses 10 ans et lance sa saison en Occitanie ce lundi 2 janvier. Et cette année ce n'est plus un duo mais un trio qui part à la découverte des meilleures boulangeries. A suivre toute la semaine à 18h40 sur M6 en partenariat avec France Bleu.

Saison 10 de La Meilleure boulangerie de France - Nicolas Bets - M6 Rendez-vous du lundi 2 au vendredi 6 janvier à 18h35 sur M6 Les boulangeries visitées pour cette première semaine de compétition : Lundi : La Magie des pains à Villeneuve-lès-Avignon et la Pâtisserie Jacques Cenatiempo à Castelnau-le-Lez

Mardi : Chez Claudette à Montferrier-sur-Lez et Le fournil de Jean à Vailhauquès

Mercredi : L'Enfarine du Roc à Nant et L'Atelier Canourgais à La Canourgue

Jeudi : Les Miches rebelles à Montpellier et La Carioca à Sète

Vendredi : Clem l'artisan à Luc-la-Primaube et La Maison Ginestet Cros à Lombers Elles vont être soumises à 4 épreuves chacune pour les départager : la boutique, le produit signature, le pain et enfin le défi de Norbert Chacune des épreuves est notée sur 10. À l'issue de chaque journée de duel, seule une des deux boulangeries se qualifie. À lire aussi La saison 10 de La Meilleure boulangerie de France sur M6 commencera le 2 janvier