La saison 10 de La Meilleure boulangerie de France sur M6 commencera le 2 janvier

Le tour de France le plus gourmand de la télévision fête ses 10 ans ! 10 ans à parcourir les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, à découvrir bons pains, viennoiseries et de délicieuses pâtisseries, 10 ans entre nouvelles tendances et traditions préservées avec amour

La saison 10 de La Meilleure boulangerie de France - M6 L'incontournable duo composé de Bruno Cormerais - meilleur Ouvrier de France, à la tête de deux boulangeries à Gien dans le Loiret et à Bourcefranc le Chapus en Charente Maritime - et de Norbert Tarayre- chef cuisinier révélé par Top Chef en 2012 - est rejoint cette année par la cheffe Noémie Honiat, pâtissière de formation elle aussi découverte dans l'émission Top Chef (finaliste de la 5e saison) et qui exerce aujourd'hui à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. ⓘ Publicité Cette année au programme un tour de l'ensemble des régions métropolitaines mais aussi pour la première fois l'île de la Réunion chaque semaine la découverte de boulangers-pâtissiers, de leur boutiques et de leurs spécialités le défi de Norbert, autour d'un produit régional qu'il va dénicher avec la complicité d'artisans et producteurs locaux Rendez-vous sur M6 à partir du lundi 2 janvier à 18h35 Les français et le pain Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !