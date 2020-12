La Sarregueminoise Lisa Dann en finale de La France a un incroyable talent sur M6

C'est le grand jour pour Lisa Dann! La Sarregueminoise est en finale de la France a un incroyable talent, sur M6 ! A 16 ans, la lycéenne s'est fait connaitre en reprenant des chansons des années 80 ; un univers que son Papa Alain, pompier à Sarreguemines, lui a fait découvrir.

Des mots d'encouragement de stars de la chanson

Sa reprise de Voyage voyage de Desireless a fait un carton, et en demi-finale, elle a conquis le jury avec Les Démons de minuit. Une interprétation qui lui a même valu les félicitations du chanteur du groupe Images. L'agent immobilier le plus célèbre de France Stéphane Plaza a confié qu'il était fan, et le message d'Erza, membre des Kids United et elle-même ancienne finaliste de l'émission d' M6, l'a particulièrement touché : "J'ai eu beaucoup de message d'amour, mais c'est elle qui m'a le plus touché, elle vient de la même ville que moi, c'est mon idole, j'aimerai vraiment être comme elle !"

ECOUTEZ Lisa Dann raconte son parcours dans la compétition Copier

"C'est vraiment un rêve !"

Elle raconte à France Bleu qu'elle n'en revient pas de se retrouver là : "déjà être dans l'émission, même aux auditions, c'était déjà incroyable car c'est l'émission que je regarde depuis toujours, et être en demi-finale c'était exceptionnel et là en finale... c'est vraiment un rêve !"

Ce mardi soir, elle interprètera une chanson des années 80, accompagnée d'un violoncelliste. Elle explique que la finale a été enregistrée, seuls les votes et les résultats seront en direct, en visio. Alors elle va suivre l'émission dans le salon de la maison familiale. Cette fan de twirling-bâton a déjà un projet d'album, pour le printemps, même si elle ne peut pas encore en dire plus.