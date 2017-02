La Sarthe solidaire : KEFETON

Kefêton a besoin de vous ! Leur objectif ? Faire évoluer le magazine de la culture et des sorties en Sarthe.

L'agenda gratuit mensuel est édité à 20 000 exemplaires et mis à disposition dans plus de 800 points de diffusion partout en Sarthe, Alençon et Mayenne (boulangeries, magasins etc.)

Kefêton souhaite évoluer et travaille sur le développement du site web. Vous pouvez aider le magazine en vous rendant sur la plateforme kiss kiss bank bank / kefeton. La collecte servira à aider au financement du lancement du site internet.