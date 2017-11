La Sarthoise Lucienne Renaudin-Vary crève l'écran chez Yann Barthès

Lucienne Renaudin-Vary, "révélation" aux Victoires de la musique en 2016, enchaîne les plateaux et reportages télé depuis la publication de son album, mi-octobre. Et donne à son instrument, la trompette, une nouvelle aura. Elle était l'invitée de l'émission Quotidien de Yann Barthès mardi, sur TMC.

Elle a à peine dix-huit ans et elle enchaîne les plateaux télé : la jeune soliste sarthoise Lucienne Renaudin-Vary remet la trompette à l'honneur depuis la sortie de son album, Voice of the trumpet, mi-octobre. Elle a gratifié mardi les téléspectateurs de Quotidien, l'émission de Yann Barthès, sur TMC, d'un échantillon de son talent :

🎺 On n'entend pas beaucoup de trompette dans les émissions télé, alors voici un solo par @lucienne_RV.#Quotidienpic.twitter.com/PWDy63Za9E — Quotidien (@Qofficiel) November 7, 2017

La jeune soliste s'en fait d'ailleurs l'écho sur sa page Facebook :

Vous pouvez retrouver le passage où elle est interviewée, dans la deuxième partie à partir de la quarantième minute (il faut simplement s'inscrire au replay de TF1).

Très demandée à la télé

Lucienne Renaudin-Vary a déjà crevé l'écran lors des Victoires de la Musique de 2016 où elle remporte la catégorie "Révélation" jeune soliste. France Musique l'a reçue pour la sortie de son album, mi-octobre et TF1 lui a consacré un reportage en juillet.

La jeune sarthoise revient parfois au Mans, ville dont elle est citoyenne d'honneur, pour jouer. Vous en voulez encore ? Ecoutez l'hommage virtuose de la mancelle à Maria Callas pour le quarantième anniversaire de la mort de la diva :