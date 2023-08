La série culte "Un gars, une fille" fait son grand retour, avec des célébrités au casting

Chouchou et loulou sont de retour dans notre petit écran ! La mini-série culte "Un gars, fille", diffusée de 1999 à 2003 sur France 2, revient le 28 août sur TF1 pour une soirée "événement", 20 ans après la fin de ce duo légendaire. Mais on ne retrouvera pas Alexandra Lamy et Jean Dujardin, dans le rôle de ce couple lambda, qui vit au rythme des disputes et des réconciliations. Cette fois, les sketchs les plus connus seront rejoués par 18 couples célèbres.

Joey Starr, Denis Brogniart ou Adriana Karambeu

Dans la liste des invités, on retrouve : le rappeur Joey Starr avec l'actrice Barbara Schulz, la mannequin Adriana Karambeu et le présentateur Denis Brogniart ou encore les stars d'internet Natoo et Kyan Khojandi. Des couples dans la vraie vie seront aussi de la partie : Stéphane Bern et son compagnon l'entrepreneur Yori Bailleres ou encore l'animatrice Faustine Bollaert et le romancier Maxime Chattam.

"Un gars, une fille" a marqué le paysage télévisuel français. Au début des années 2000, la mini-série rassemblait un quart des audiences, juste avant le journal de 20h. En moyenne, 6 millions de téléspectateurs regardaient tous les soirs les aventures de chouchou et loulou, en six minutes top chrono. Encore aujourd'hui, la chaîne Youtube officielle cumule près de 700 000 abonnés.

Des couples "nouvelle génération", post "Me Too"

Mais en 2023, et après la révolution "Me Too", la série doit aussi se renouveler. Parfois accusée de sexisme, avec le personnage caricatural de Jean, macho incapable de faire la moindre tâche ménagère et Alexandra qui fait tout à la maison, présentée comme hystérique et jalouse. La série a aussi été accusée de blagues homophobes. Dans cette version revisitée, la production assure qu'on verra des couples "nouvelle génération", notamment des couples homosexuels.

