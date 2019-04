La série de France 2, "Vestiaires", de nouveau en tournage à l'Aquacap de Champcevinel, les 3, 4 et 5 juin

"Vestiaires", la mini-série de France 2 diffusée après le journal de 20 heures est de retour à l'Aquacap de Champcevinel. 3 jours de tournage les 3, 4 et 5 juin. La production recherche une jeune femme "avec une très belle silhouette" pour poser en maillot de bain.

Florent Manaudou et Clémentine Célarié, au bord du bassin de l'Aquacap, entre deux prises.

Champcevinel, France

L'équipe de tournage était déjà venue en 2017 et en 2018. L'an dernier, Florent Manoudou et Clémentine Célarié s'étaient retrouvés sur les bords des bassins pour tourner cinq épisodes de trois minutes de la mini série humoristique diffusée à 20 h 40 sur France 2, qui recueille de deux à quatre millions de téléspectateurs . La nouvelle séquence de tournage interviendra les 3, 4 et 5 juin.

un casting qui fait polémique

La production recherche, au titre de figurante, une jeune femme âgée de 25 à 30 ans, "avec une très jolie silhouette". Elle apparaîtra en maillot de bain à l'écran. Les candidates doivent envoyer deux photos (portrait et plein pied) par courriel à : castingfilm24@gmail.com. Elles doivent préciser leur adresse, e-mail et numéro de téléphone. La prestation est rémunérée aux tarifs en vigueur.

les mots "très jolie silhouette" suscitent bien des réactions sur la page facebook de ciné-passion qui relaie l'annonce. "Pourquoi très belle silhouette ? les femmes rondes ne sont pas belles ?" interroge une internaute. C'est la personne chargée du casting elle-même qui répond : "Vestiaires est une série traitant justement des discriminations, le handicap étant le premier facteur de discrimination pour un handicapé. Je ne peux pas pas vous faire lire ni vous en dire trop sur l'épisode dans lequel nous avons besoin d'une fille avec belle silhouette, mais c'est justement pour faire réagir sur ce problème précis que ce sketch est écrit comme ça." Et de conseiller de regarder la chaîne Youtube de la série.