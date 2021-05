La série HPI, tournée à Lille, renouvelée pour une deuxième saison !

Voilà une bonne nouvelle pour les fans de la série HPI sur TF1 : une saison 2 va voir le jour ! En tournage dès la mi-octobre, cette nouvelle saison sera donc l'occasion de voir la suite des aventures de Morgane et Karadec. Les équipes de tournages investiront à nouveau les Hauts-de-France et notamment Lille, ville où se trouve le commissariat dans lequel nos deux héros évoluent.

Un succès sans équivoque

La commande de cette deuxième saison n'est pas surprenante. Depuis le lancement de la série, en partenariat avec France Bleu, les audiences sont plus qu'excellentes. Lors de la diffusions des épisodes 3 et 4, la série a offert à TF1 une part d'audience comme on en voit plus : 48% des femmes responsables des achats, la fameuse "ménagère de moins de 50 ans", ont suivi le programme, laissant la concurrence loin derrière.

HPI, Haut potentiel intellectuel

HPI vous raconte la quotidien de Morgane. Elle a 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission. Décrit comme "limite anarchiste" par son interprète, Morgane va se voir proposer un poste de consultante pour la police. Problème : Morgane déteste les flics… Au cœur de la série le "HPI" de Morgane, comprenez son haut potentiel intellectuel, peu représenté dans les productions françaises ou étrangères.