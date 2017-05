La série "Roseanne" sera de retour en 2018

La chaîne américaine ABC a annoncé mardi avoir commandé huit nouveaux épisodes de la série américaine culte "Roseanne", diffusée initialement entre 1988 et 1997, qui inclueront les principaux acteurs de l'époque.

Vous souvenez-vous de cette série diffusée sur M6 en France ? "Roseanne", les tribulations d'une famille américaine modeste, sera de retour l'année prochaine selon la chaîne américaine ABC qui a réussi à réunir les principaux acteurs.

Toujours une série sur l'Amérique moderne et ses difficultés

La série "Roseanne" est considérée, aux Etats-Unis, comme l'une des plus marquantes des années 1980 et 1990. Elle avait fait le choix de dépeindre une famille peinant à joindre les deux bouts, illustration d'une Amérique rarement montrée à la télévision. Lors de sa deuxième saison, la série fut même en tête des audiences devant le "Cosby Show", qui paraissait indéboulonnable. Au milieu des années 1990, elle a perdu en popularité avant de disparaître en 1997, au terme de 221 épisodes. L'actrice Roseanne Barr, qui a interprété l'héroïne Roseanne Conner et sera de retour dans ces nouveaux épisodes, a également été scénariste de tous les épisodes de la série.

Le retour de John Goodman

Mais c'est celui qui a incarné et incarnera donc à nouveau le mari de Roseanne, Dan Conner, qui a ensuite mené la plus grande carrière. John Goodman est ensuite devenu un acteur phare, dans les films des frères Cohen notamment mais aussi dans une multitude de seconds rôles remarqués comme dans Jurassic Park, Argo ou plus récemment Transformers.