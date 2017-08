La série "Starsky et Hutch" bientôt de retour à la télévision

40 ans après la diffusion du dernier épisode de leurs aventures, les deux policiers stars des années 70, Starsky et Hutch, s'apprêtent à reprendre du service à bord de leur Ford Gran Torino. La série sera dirigée par le réalisateur de la saga "Gardiens de la Galaxie" et avec le financement de Sony.

Les policiers mythiques des années 70, Starsky et Hutch, s’apprêtent à revenir sur le petit écran. Selon plusieurs médias américains, c'est Sony qui financerait le retour de la série. Côté réalisation, on retrouverait James Gunn, à qui l'on doit notamment la saga "Gardiens de la Galaxie".

Le réalisateur James Gunn devrait signer les nouveaux scénarios avec son frère Brian et son cousin Marc, tous trois étant également les producteurs exécutifs du remake de Starsky et Hutch, d'après les informations du site américain The Hollywood Reporter.

Faire du neuf avec du vieux

Phénomène dans les années 70, la série a été diffusée pendant 92 semaines aux Etats-Unis entre 1975 et 1979. Elle racontait les aventures de deux policiers de la ville imaginaire de Bay City, Kenneth "Hutch" Hutchinson (David Soul) et David Starsky (Paul Michael Glaser) au volant de leur Ford Grand Torino, sans oublier Huggy les bons tuyaux, fidèle informateur joué par Antonio Fargas.

"Starsky et Hutch" ne serait pas la première série à être remise au goût du jour. C'est déjà le cas de la saga "McGyver" ou encore la série "Hawaï police d'Etat". En août, plusieurs sources auraient confié à l'AFP que NBC travaillait avec Vin Diesel - notamment connu pour son rôle dans la saga "Fast and Furious" - afin de redonner vie à une série culte des années 80 cette fois-ci : "Miami Vice".