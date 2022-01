La série télévisée "Ici tout commence", tournée à Saint-Laurent-d'Aigouze, cherche de nouveaux figurants

Pour la série de TF1 "Ici tout commence", la production recherche des figurants. Le tournage se poursuit dans le Gard, à Saint-Laurent-d'Aigouze. Et il a lieu dès ce mois de février !

Le tournage a déjà lieu le mois prochain, en février 2022. Et la production cherche toujours des figurants. Qui serait tenté par l'aventure d'un casting pour la série télévisée de TF1 "Ici tout commence", tournée dans le Gard à Saint-Laurent-d'Aigouze ? La production recherche des hommes et des femmes entre 18 et 30 ans, ayant des compétences en cuisine ou en service..

"Il faut impérativement habiter la région, car aucun défraiement ne sera envisagé par la production."

Pour postuler, les candidats doivent envoyer un mail et remplir un formulaire.

La rémunération ? Elle est de 84,50 euros par jour. Cela correspond aux tarifs syndicaux de la convention collective de la télévision.