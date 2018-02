Créée en 1992 par Joël Santoni, "Une Famille Formidable" raconte les aventures de la famille Beaumont. Diffusée sur TF1, cette série fête ses 25 ans et va prochainement proposer sa 15ème saison, un événement que ne pouvait manquer le Festival de Télévision de Luchon qui a invité une partie de l'équipe pour souffler ses bougies en Pays du Comminges.

Entouré de Jennifer Lauret (Frédérique Beaumont), Alexandre Thibault (Julien Viguier), et Kamel Belghazi (Nourredine Bensala), Bernard Le Coq (Jacques Beaumont) le patriarche de la famille s'est prêté à une séance de dédicaces et une rencontre avec les festivaliers.

l'équipe d'une famille formidable en séance de dédicaces à Luchon © Radio France

Cette série avec Anny Duperey aux côtés de Bernad Le Coq devait initialement durer 3 épisodes et se terminer par un divorce... le succès populaire aidant, 15 saisons plus tard la désormais grande famille Beaumont est toujours bien présente pour la plus grand joie des téléspectateurs.