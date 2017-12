La seule rue "Johnny Hallyday" de France est en Isère

La seule rue Johnny Hallyday de France se trouve à Charvieu-Chavagneux, dans le Nord Isère, depuis juin 2013. Il s'agit d'une longue rue, dans une zone pavillonnaire, où cinq panneaux sur huit ont déjà été volés.

Le maire de Charvieu-Chavagneux est fier d'avoir été précurseur en donnant, dès juin 2013, le nom du chanteur à une rue de sa commune. Gérard Dezempte est fan de Johnny Hallyday qu'il est allé voir à de nombreuses reprises en concert, notamment au théâtre antique de Vienne : "Il incarne la France, celle des 30 Glorieuses, la liberté, la jeunesse, l'insouciance. Il porte toujours une croix, celle d'un Jésus en train de jouer de la guitare, c'est la croix de Johnny, de la paix, de nos valeurs."

La longue rue Johnny Hallyday serpente dans le quartier pavillonnaire du Petit Prince. - Google street map

Cinq panneaux sur huit ont été volés dans le rue Johnny Hallyday

L'élu est fier mais il est aussi en colère car depuis la mort du chanteur, cinq des huit plaques qui indiquent la rue, dans cette zone pavillonnaire, ont été volées ! "On va donc "boulonner" les trois qui restent" explique Gérard Dezempte qui poursuit : "On va devoir refaire celles qui ont été dérobées. Cela a un coût pour la commune mais quand on aime on ne compte pas !" conclut Gérard Dezempte qui rappelle qu'à Charvieu-Chavagnieux, on trouve aussi une rue Édith Piaf et une rue Charles Aznavour.

"Je suis fier d'habiter dans la rue Johnny Hallyday" -Philippe, un habitant

Philippe habite depuis deux ans au 5 de la rue Johnny Hallyday : "Je suis très fier de cela, j'aime bien Johnny, mais mon père est encore plus fan que moi, un fan de la première heure ! Il est heureux que j'habite dans la rue de Johnny !" Il se souvient aussi de cette anecdote : "Un jour, le feu a pris dans une maison de la rue. Quand le propriétaire a dit que c'était rue Johnny Hallyday, les pompiers ont cru qu'on leur faisait une blague ! Heureusement, après vérification, ils ont vu que c'était vrai et ils sont venus éteindre l'incendie!"

Philippe se souvient que, avant la mort de Johnny, quand il donnait son adresse, les gens étaient surpris : "Ils trouvaient ça drôle, car pour eux, on ne donnait un nom de rue qu'à des gens morts. Maintenant que Johnny est parti, plein d'autres villes vont nous imiter !"

Charvieu-Chavagneux est situé dans le nord de l'Isère. © Radio France -

→ Retrouvez notre dossier consacré à Johnny Hallyday