La skieuse savoyarde Marie Bochet sur les marches du festival de Cannes

View this post on Instagram

Une soirée à Cannes avec #Lorealparis 💃 💇🏻‍♀️ : @stephanelancien 💄 : @thevalgarland 👗 : Aurélien & Alexandre MERCIII #LorealCannes #Cannes2019 @lorealskin @lorealhair @lorealmakeup #redcarpet