La Star Academy, c'était il y a déjà 20 ans

Vous étiez plutôt Emma Daumas ou Nolwenn Leroy ? Il y a 20 ans, débutait la mythique télé-réalité musicale de TF1.Des apprentis chanteurs, enfermés dans un château et se produisant sur scène tous les week-ends. Ce samedi, la chaine propose une soirée anniversaire. On se souvient sur France Bleu.

Avouez-le, ça fait tout bizarre. La "Star Ac'", c'était il y a déjà 20 ans. Un château, des apprentis chanteurs, un Kamel Ouali charismatique en prof de danse, et des performances plus ou moins réussies les samedis en prime time. Rapidement le phénomène a conquis les Français. Les candidats devenus stars, les râtés, on se rappelle sur France Bleu.

À l’occasion de cet anniversaire, ce samedi 30 octobre, les anciens élèves, les gagnants, les professeurs et Nikos Aliagas se rassemblent pour fêter ensemble ces 20 ans lors de trois primes exceptionnels depuis la Seine Musicale (Hauts-de-Seine). Tous ensemble, ils vont revisiter les moments emblématiques de la Star Academy et interpréter sur scène les hymnes et les chansons cultes de chacune des saisons ! Ce sera aussi l’occasion de revivre leurs années Star Academy au travers de nouvelles images inédites.

Un concept nouveau...

La première saison de Star Academy, a été diffusée sur TF1 du 20 octobre 2001 au 12 janvier 2002. Présentée par Nikos Aliagas, elle avait pour directrice de promotion Alexia Laroche-Joubert. Le parrain de la promotion est Florent Pagny. Cette saison est remportée par Jenifer. Elle remporte 1 million d'euros, un album, une tournée dans toute la France ainsi qu'un concert à l'Olympia.

... et de nombreux couacs

Alors qu'aujourd'hui, nous sommes épatés par les "shows à l'américaine", tels que The Voice, avec des orchestres sur scènes, des effets spéciaux, il faut reconnaître que le charme de la "Star Ac", c'était aussi ces couaks mémorables. On se rappelle notamment du fou-rire du parrain de la première édition Florent Pagny, pendant le premier "prime", des fausses notes du beau gosse Jean-Pascal (saison 1). Ou encore du candidat de la deuxième saison, Georges-Alain, personnalité attachante, mais qui n'aura pas brillé par ses talents de chanteur.

L'inoubliable Grégory Lemarchal

Le 7 septembre 2020, la chaine TF1 diffusait e téléfilm “Pourquoi je vis ?”, un biopic sur Grégory Lemarchal, vaincqueur de la troisième édition en 2004. Le jeune chanteur savoyard atteint de mucovisidose est mort trois ans plus tard. Le téléfilm, très attendu des fans du jeune chanteur, a été en partie tourné à Chambéry au début de l'année 2020. Le Château de Boigne a notamment servi de réplique au château de la Star Ac' dans lequel Grégory Lemarchal s'est fait connaître lors de l'émission de TF1.

Jenifer, Nolwenn Leroy... peu ont percé

Mais il n'a pas été simple pour tous de se faire une place en sortant du château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. La première gagnante, Jenifer a fait plusieurs albums et siégé jusqu'à la semaine dernière sur le fauteuil rouge tu télécrochet The Voice sur TF1. Nolwenn Leroy, victorieuse de la deuxième saison vient de sortir un album, elle a aussi été choisie pour chanter lors de l'hommage national aux victimes du 13 novembre 2015. Enfin, notons deux candidates malheureuses, Olivia Ruiz et Clara Luciani, qui ont fini par percer, et que vous entendez d'ailleurs régulièrement sur l'antenne de France Bleu.