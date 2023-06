La star du basket LeBron James sera le starter du Centenaire des 24 Heures du Mans

C'est une star mondiale qui va donner le départ fictif du centenaire des 24 heures du Mans le samedi 10 juin 2023 : le basketteur américain LeBron James a été choisi pour agiter le drapeau tricolore sur le circuit de la Sarthe, comme l'annonce l'Automobile club de l'Ouest ce lundi. Le suspense aura été ménagé quasiment jusqu'au dernier moment mais l'annonce est à la hauteur de l'attente, puisque l'ACO a sélectionné le plus grand basketteur de l'histoire pour ce rôle emblématique.

ⓘ Publicité

"Il n'y a rien de tel que de voir et de vivre le sport à son plus haut niveau", a déclaré LeBron James selon des propos rapportés par l'ACO dans un communiqué. "C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. J'ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s'affronter sur le tracé iconique du Mans".

Les starters des éditions précédentes

En cent ans d'existence, les 24 Heures du Mans ont vu défiler de nombreux starters. Tous les ans, l’Automobile Club de l’Ouest confie le soin d’abaisser le drapeau, et donc de donner le départ de la course, à une personnalité : sportifs, pilotes, grands patrons d'industrie, politiques, acteurs, dirigeants de grands constructeurs automobiles , etc. La personnalité mise à l'honneur est parfois accompagnée d’un "président d’honneur". C'était le cas en 1949, avec le président de la République Vincent Auriol en président d'honneur, ou encore en 1971 avec l'acteur Steve McQueen.

Depuis 1949, date de la reprise de la course après la Seconde Guerre mondiale, les 24 Heures du Mans ont par exemple désigné comme starter le président de la République Georges Pompidou (1972), le coureur cycliste Raymond Poulidor (1978), le président de Jaguar John Egan (1986), le prince Albert de Monaco (1992), l'acteur Alain Delon (1996), Jacky Ickx, élu "Pilote du Siècle" aux 24 Heures du Mans (2000), le spationaute Jean-Loup Chrétien (2008), le Pilote Ferrari, Champion du Monde de F1, Fernando Alonso (2014), l'acteur Brad Pitt (2016), le tennisman Rafael Nadal (2018). Le dernier starter officiel en date est Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, en 2022.