La télévision mancelle Vià LMTV fait sa rentrée en mettant l'accent sur le web

Six nouveaux programmes locaux, deux nationaux sont arrivés sur la chaîne Vià LMTV depuis la rentrée, avec un nouveau venu tous les vendredis soirs de 19h à 20h : "Les Sarthois du web", une émission présentée par Aurélien Cailloce pour parler de tous ces Sarthois présents et actifs sur Internet et les réseaux sociaux : Youtubeurs, influenceurs, bloggeurs etc.

"La télévision n'est pas très attractive pour les plus jeunes"

Le web prend de plus en plus de place sur la chaîne avec en plus, la diffusion de certains programmes en Facebook Live comme "Au Quotidien" de 18h30 à 19h. Un choix assumé par le directeur de la télé locale, Pascal Brulon "on cherche à s'adresser à absolument tous les publics" explique-t-il, "et la télévision, de manière générale, n'est pas très attractive pour les gens les plus jeunes" constate-t-il, alors c'est avec les Facebook Live surtout que Vià LMTV va tenter de les capter, "peut-être qu'ainsi ils vont découvrir quelque chose qui les intéresse".

Les conséquences de la crise sanitaire sur les finances de la chaîne

La part d'audience de Vià LMTV est stable ces dernières, selon Pascal Brulon, 35.6% des Sarthois regardent la chaîne locale, d'après des chiffres Mediamétrie. Mais la crise de la Covid-19 n'a pas arrangé les finances. "Aujourd'hui, explique Pascal Brulon, en dehors du financement des collectivités, l'essentiel de notre chiffre d'affaire vient de l'événementiel, mais on le sait l'événementiel est sinistré en ce moment, donc on va dire que ce n'est pas idéal" reconnait-il.

Vià LMTV sera présente en direct depuis les salons de la maison et de l'auto du 11 au 13 septembre au centre des expositions du Mans.