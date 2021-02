Tempête Alex : la très belle action du chanteur cévenol Julien Doré pour les sinistrés des Alpes-Maritimes

L'Alésien Julien Doré était à l'initiative de ce joli geste de solidarité. Et c'est un succès. Près d'un million d'euros, c'est ce qu'a permis de récolter la tombola "Urgence tempête Alex" au bénéfice des sinistrés des vallées de la Vésubie et de la Roya, victimes de très violentes inondations en octobre dernier. Et le chanteur s'est rendu lui-même chez les vainqueurs du gros lot, par surprise.

"J’ai fait une petite surprise à Isabelle et Tom en leur livrant ma mini-moto qui m’a accompagnée dans de nombreuses aventures. Grâce à eux, grâce à vous, nous avons récolté près d’ un million d’euros avec la tombola solidaire pour venir en aide aux habitants des vallées sinistrées des Alpes-Maritimes qui traversent à nouveau ces dernières semaines des moments très difficiles !" raconte le chanteur sur son compte Instagram.

Julien Doré a pris la place du livreur à l'intérieur de la camionnette. Une double dose de plaisir pour Isabelle et Tom, les heureux gagnants. Ils remportent donc la petite moto apparue à plusieurs reprises dans les clips du chanteur. Et ils ont surtout passé du temps à ses côtés !