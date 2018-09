21000 Dijon, France

Ce vendredi sur les réseaux sociaux il est beaucoup question d'un événement qui passionne chaque année autant les Côtes-d'Oriens. Ce sont les 35es Journées du Patrimoine qui se déroulent ce samedi 15 et ce dimanche 16 septembre 2018. Pas moins de 883 animations et lieux à visiter dans le département. Le programme complet est à retrouver sur le site "journées du patrimoine.com" onglet Côte-d'Or. A Alise Sainte-Reine par exemple vous pouvez visiter le vieil hôpital de la commune et bien sûr le Muséo Parc. A Vitteaux vous pourrez découvrir la chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas. A Beaune vous verrez les célèbres hospices et à Dijon une kirielle de bâtiments ouvrent aussi leurs portes.

La Vapeur ouvre ses portes, c'est gratuit

Sur Twitter, la Vapeur de Dijon, lance une belle invitation au public. Ce samedi à 14h, la Vapeur et l'Espace Baudelaire ouvrent grands leurs portes. Avec des visites commentées toutes les heures à partir de 14h30 et jusqu'à 17h30. C'est gratuit dans la limite des places disponibles. Il faut s'inscrire sur le site internet de cette salle de concert qui vient d'être entièrement rénovée. Il y a aussi des visites "libres" à partir de 14h avec des ateliers tout publics et des concerts. La soirée se terminera avec le groupe Soul Train Deluxe, un groupe qui avec sa musique années 70 promet de donner à Dijon sa soirée "la plus sexy et groovy" dixit la Vapeur!

Rappel : ce samedi, c'est journée portes ouvertes à La Vapeur. Il reste des places pour les visites commentées, pensez à vous inscrire ! Toutes les infos : https://t.co/tg9kM9kZi4pic.twitter.com/AHrelHNVDd — La Vapeur / Dijon (@lavapeurdijon) September 10, 2018

Toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine. Sur FaceBook le Conseil départemental n'est pas en reste. Surtout si vous aimez les livres. Et que vous voulez réaliser une bonne action. La Médiathèque de Côte-d'Or organise son marché culturel. Il a lieu à l'Hôtel du Département, rue de la Préfecture. Sur place tous les livres et tous les CD issus du renouvellement des collections sont mis en vente au prix imbattable de 1 euros. Une partie du fruit de cette vente ira à l'association "Promolec" dans le cadre de la lutte contre l'illetrisme. L'an dernier cette vente a permis de rapporter un chèque de plus de 4 OOO euros à l'association "Lire à l'hôpital".

La médiathèque de Côte-d'Or brade ses livres et ses CDs - Capture d'écran site Côte-d'Or Tourisme

Et puis cette petite info insolite, une info puisée sur FaceBook, qui nous vient d'Arnay-le-Duc. Le café du Nord est à la recherche d'un ou d'une serveuse. Une offre a été publiée durant plusieurs jours sur plusieurs sites dont celui de Pôle Emploi ou encore le Bon Coin. Mais aucun candidat ne s'est jamais manifesté. Le Café du Nord est pourtant assez souple... Puisqu'il propose au choix de la personne un CDD ou un CDI, un poste à temps plein ou à temps partiel. Alors avec beaucoup d'humour les patrons ont rédigés un post FaceBook dans lequel ils ont mis "plein de belles photos" des plats qui sont servis dans ce resto "pour vous décider à poster en retour vos jolis CV". On verra si cette méthode de recrutement fonctionne.