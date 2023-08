La venue de Geneviève de Fontenay en Picardie reste “le souvenir le plus magique” pour Elodie Gossuin

“Ah là la Picardie et Geneviève !”, glisse Elodie Gossuin en souriant, au micro de France Bleu. La Miss France 2001 avait une relation privilégiée avec celle que l’on a souvent appelée “la dame au chapeau*”*. “Elle a toujours été totalement sincère et entière. Et elle était comme ça dans la vie. On pouvait avoir des avis totalement divergents, et c’était d’ailleurs très souvent le cas et dans tous les domaines ou presque. Mais on arrivait à en discuter. Et la parole était libre !”, se souvient Elodie Gossuin.

La Miss Picardie 2000 se souvient de Geneviève de Fontenay comme d’une “grande dame qui a beaucoup fait pour les femmes. Il faut se replonger des décennies en arrière. Il fallait quand même faire preuve de rébellion et d'anticonformisme pour oser présenter une élection de Miss”, assure Elodie Gossuin avec beaucoup d’émotions.

“Elle était tellement affectueuse, se souvient l’ancienne Miss France. On le ressent forcément moins dans les médias, parce que c’est compliqué de faire preuve d’affection envers des gens qu’on connaît moins. Mais je sais combien elle a apporté et combien elle manque à sa famille”, conclut Elodie Gossuin.

"Ce qui me revient le plus en tête, c'est de savoir qu'elle est venue à la maison"

Mais les souvenirs qui sont les plus précieux pour Elodie Gossuin sont ceux partagés en Picardie. “Moi ce qui me revient le plus en tête, et notamment en Picardie, c'est de savoir qu'elle est venue à la maison”, observe l’animatrice. Puis elle ajoute : “Ce qui me marque, c'est ça. C'est de savoir que j’ai eu Geneviève chez moi, parce que c'était la famille. Pour tout le monde, Geneviève c'était au-delà de tout ça ! Mais en Picardie, on a des souvenirs ensemble partout”.

Elle se souvient alors des moments partagés avec de nombreuses personnalités. Elle énumère : “[L'ancien maire d'Amiens] Gilles de Robien à Amiens, à Compiègne avec Philippe Marignier [l'ancien maire] ou encore avec Caroline Cayeux”. Des souvenirs forcément liés à la politique, car Geneviève de Fontenay “faisait de la politique” selon Elodie Gossuin. “Elle en faisait, différemment, mais elle en faisait !”, note-t-elle. Puis elle conclut : “mais mon souvenir le plus magique, c'est de l'avoir eu à la maison !”

Sur les réseaux sociaux, la Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani rend aussi hommage à Geneviève de Fontenay. "Tous les merveilleux souvenirs refont surface", écrit sur son compte Instagram la Miss Picardie 2006.

Les hommages de politiques picards à Geneviève de Fontenay

Parmi les hommages, ceux des politiques aussi. D'abord, celui du président des Hauts-de-France."Une très grande dame à l’esprit et à la parole libre", écrit Xavier Bertrand, qui a accueilli plusieurs élections de Miss quand il était maire de Saint-Quentin (Aisne).

Franck Pia, le maire de Beauvais, rend hommage pour sa part à "l’ambassadrice de l’élégance à la française" . "Merci Geneviève de Fontenay pour les rêves et le bonheur que vous avez apportés aux Françaises et Français" , remercie de son côté le député Rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy.