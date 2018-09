Côte-d'Or, France

Vert cannabis

L'info est diffusée sur la page Facebook de la gendarmerie de Côte-d'Or. On y parle de jardinage, mais évidemment, de jardinage un peu particulier puisqu'en l’occurrence c'est de plantation de cannabis. Ce petit jardin a été découvert à Daix, le long de la départementale 107 par les gendarmes de la communauté de brigade de Sombernon. Cela remonte à la fin du mois d'août. Le propriétaire de ces onze pieds de chanvre a été interpellé quelques jours plus tard, alors qu'il venait les arroser.

Vert politique

On se met au vert aussi mais cette fois sur un plan plus politique avec un appel au sursaut pour sauver le climat, lancé par Europe Ecologie les Verts qui rappelle, dans un communiqué, qu'il n'existe pas de planète B. Les écologistes dénoncent le choix du gouvernement de céder au lobbyistes plus soucieux de leurs intérêts que du sort des écosystèmes et les droits du Vivant. Ce communiqué publié notamment par le site dijon-info.com.

Vert campagne

Si vous aussi, vous avez envie de vous mettre au vert, on vous conseille de profiter de la campagne de la Côte-d'Or ce week-end. Et pourquoi pas au hameau de Chappe à Censerey, surtout si vous aimez les chevaux, car ce dimanche, c'est justement la Journée du Cheval, organisée par la Fédération Française d'Equitation.

Journée du cheval - Fedération Française d'Aquitation

Plus de 500 poney-clubs et centres équestres ouvrent leurs portes au public partout en France. Il y en a quatre en Côte-d'Or, et à Censerey, ce sera l'occasion de suivre un concours de saut d'obstacle et participer à une fête hippique.

Vert chic

Si vous êtes plutôt du style "se mettre au vert, oui d'accord, mais restons chic", alors un rendez vous arrive pour vous. Ce sera les 22 et 23 septembre prochain en Cote d'Or et dans toute la région Bourgogne Franche Comté. Le Fantastic Picnic revient. C'est un événement organisé dans le cadre de la Fête Nationale de la Gastronomie ! Il se déroulera sur plus de 60 lieux à travers toute la région, et notamment les sites UNESCO !