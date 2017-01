La voiture volée de Florent Pagny a été retrouvée

La Porsche que le chanteur Florent Pagny s'était fait voler dans la nuit de samedi à dimanche par deux hommes armés se faisant passer pour des policiers a été retrouvée près de Dreux, mercredi.

C'est "en bon état, sur la voie publique, dans un endroit retiré" de la commune de Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loir), que la Porsche de Florent Pagny a été découverte par des gendarmes dans la nuit de mardi à mercredi.

Le chanteur a été prévenu et les techniciens de police technique et scientifique de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer des prélèvements sur la voiture. L'agression avait eu lieu dans le secteur de Montfort-L'Amaury" (Yvelines), à une trentaine de kilomètres de distance. Le chanteur s'était fait arrêter au volant de son bolide par deux hommes circulant dans une voiture équipée d'un gyrophare bleu. Les faux policiers étaient descendus de leur véhicule et l'avaient menacé avec une arme de poing. Le chanteur n'avait pas été blessé.