La Zarra : "L'Eurovision c'est une grande scène, je n'ai pas le droit à l'erreur"

C'était le 19 février sur France 2, pour la première fois, la France découvrait "Evidemment", la chanson de La Zarra pour l'Eurovision :

La chanteuse était ce matin l'invitée exceptionnelle de France Bleu Paris au micro de Romain Ambro et Laurent Petitguillaume pour revenir sur ce titre mais aussi nous raconter ce qui la lie à l'Eurovision. Et le destin semble envoyer de beaux signes à la québécoise cette année : "L'Eurovision ça me remonte à mon enfance. Ma mère me chantait "L'oiseau et l'enfant" de Marie Myriam et la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision, c'était avec cette chanson, en Angleterre. Et aujourd'hui, la compétition a lieu en Angleterre... je me dis que les planètes sont alignées".

La Zarra est également revenue sur la première fois qu'elle a vu Paris, c'était pour le tournage du clip "Printemps blanc" : "J'étais sur la place du Trocadéro et j'ai vu la Tour Eiffel s'illuminer. Je me suis dit 'Wahou ! C'est ça Paris ? Je veux rester ici".

Le thème de sa chanson "Evidemment", son trac à quelques semaines de l'Eurovision, la composition du titre : La Zarra vous raconte tout dans notre vidéo extraite de la matinale de France Bleu Paris !

