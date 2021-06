Lætitia Bernard : championne de France d'équitation et aveugle

Lætitia Bernard est journaliste et championne de France d'équitation. Aveugle de naissance, cela ne l'a pas empêché de partir en Erasmus à Berlin ou encore de poursuivre ses études à Sciences Po. Elle raconte son parcours dans un livre et dévoile à Sidonie Bonnec les épreuves qu'elle a dû surmonter.

Les auditeurs de France Inter et de France Info connaissent bien la voix de Lætitia Bernard. Avant de devenir journaliste sportive et animatrice, elle se passionne très jeune pour l'équitation et rejoint un club pour pratiquer son sport. L'année suivante, elle devient championne de France handisport de saut d'obstacles. C'est la première médaille d'un palmarès impressionnant.

"On avait eu une initiation quand j'étais toute petite, à l'école maternelle. J'avais gardé les poneys dans un coin de ma tête. Vers l'âge de 12-13 ans, je suis retournée au club où on avait eu cette initiation, à côté de chez mes parents, et ils ont accepté de me prendre" raconte Lætitia Bernard au micro de Sidonie Bonnec sur France Bleu, "D'abord, c'était en cours particulier, en longe c'est-à-dire qu'on est tenu au bout d'une grande corde".

J'aime bien progresser, je suis assez curieuse

Lætitia Bernard a déjà du caractère. Elle veut apprendre, elle veut progresser et elle le fait au hasard d'une rencontre :

"Un jour, je suis tombée sur une monitrice dans ce club-là, elle était cavalière de saut d'obstacles et elle adorait sauter, elle aimait vraiment transmettre cette passion. Moi, je ne savais pas qu'on sautait avec les chevaux, d'ailleurs, mais elle a vraiment considéré que j'étais une cavalière à part entière, que j'étais son élève et qu'elle allait m'apprendre ce qu'elle savait."

Elle devient championne de France d'équitation

Lætitia Bernard a 13 ans. Elle découvre le saut d'obstacles. Pour cette jeune fille aveugle, la première épreuve consiste à repérer l'obstacle.

"Au début, on met toujours l'obstacle au même endroit. On s'entraîne sur une piste rectangulaire, on met l'obstacle à peu près au milieu du grand côté et (pour se repérer) on va compter les foulées" explique Lætitia Bernard.

Très vite, elle connaît ses premiers succès. En 1997, elle a 14 ans quand elle devient championne de France de handisport de saut d'obstacles. Elle renouvelle l'exploit en 1998, 2000, 2002 et 2005. Elle est également championne de France de dressage en 1997 en 2000.

Des émotions fortes

Le saut d'obstacles est pour Lætitia Bernard une source de grandes émotions.

"D'abord, il y a une notion de peur parce qu'il y a la vitesse, la puissance du cheval en dessous qu'on ressent vraiment et puis ce mouvement en avant" confie-t-elle à Sidonie Bonnec.

Cette sensation de vitesse, de lâcher-prise, c'est aussi un sentiment nouveau pour la jeune femme : "c'est une sensation qu'on n'a pas quand on est accrochée au bras de quelqu'un, qu'on est guidée par quelqu'un".

Pour Lætitia Bernard, il y a une connivence unique à établir avec le cheval pour aboutir à cet instant unique : le saut.

"C'est très étrange à décrire" raconte-t-elle dans Minute Papillon sur France Bleu, "si je suis centrée, si nos centres de gravité sont connectés, c'est absolument magique".