Lambert Wilson fait l'éloge de la Bourgogne dans la presse britannique

Lambert Wilson nous flatte. L'acteur français, qui possède une résidence secondaire près de Tonnerre (Yonne), fait la promotion de son département d’adoption dans les colonnes du quotidien britannique The Guardian. Les offices de tourisme peuvent lui dire merci.

Lambert Wilson vit dans l’Yonne. Et il aime la Bourgogne. Cet amour, il le dit dans un entretien publié le 18 août dans le quotidien britannique « The Guardian », l’un des journaux les plus respectés du Royaume-Uni. Il ne tarit pas d’éloge sur la région et le département de l’Yonne en particulier.

Une région découverte enfant, sur la route des vacances

"Quand j’étais enfant, ma famille allait de Paris jusque dans le sud de la France en Citroën. Mon père fumait pendant tout le trajet", se souvient-il en anglais dans le texte. "Je me souviens des paysages près de la sortie d’autoroute de Semur-en-Auxois : c’était vallonné, doux et vert", explique-t-il à la journaliste Jane Dunford. "J’étais attiré par la caractère médiéval de ce coin."

"J’aime en particulier le nord, moins connu, le département de l’Yonne, où j’habite" dit-il aussi. L’acteur possède en effet, depuis de nombreuses années, une résidence secondaire dans le tonnerrois. Et dans le journal britannique, il prouve sa grande connaissance et son amour pour son département d’adoption.Il évoque notamment le château de Tanlay, "un charmant château renaissance". Il parle aussi de Tonnerre et de sa Fosse Dionne : "Tonnerre, une ville un peu abandonnée mais pleine de beautés cachées".

L'Irancy, l'Epineuil et le marché de Chablis

L’acteur de 59 ans donne aussi des conseils en matière de vins et recommande "des producteurs plus petits et moins connus à Irancy ou Epineuil". Mais il n’oublie pas Chablis, dont il conseille notamment le marché du dimanche matin : "C’est tellement français" dit-il ("so very french"), "avec des produits locaux, des fleurs et de la nourriture délicieuse. J’y emmène toujours mes amis étrangers. On s’assied en terrasse avec un café ou un verre de vin et on achète les saucissons et les fromages les plus incroyables", poursuit l’acteur avec gourmandise.

Une balade sur le canal de Bourgogne et le palais des ducs de Dijon

Lambert Wilson conseille aussi une petite balade en bateau sur le canal de Bourgogne : "le canal est magnifique, avec des gens qui marchent ou qui font du vélos sur les chemins de halage, les petits ports et les villes."

Le comédien, qu’on a pu voir récemment dans « L'Odyssée » de Jérôme Salle, n’oublie pas le reste de la Bourgogne : il évoque l’Abbaye de Fontenay près de Montbard : "impressionnante et en très bon état", le village de Sacquenay, ou encore Epoisses "qui possède aussi un château de conte de fée et un des fromages les plus odorants de France". Il n'oublie pas Dijon et le Palais des Ducs de Bourgogne.